Expedição visa promover a navegabilidade do rio Parnaíba

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) realizará a partir desta segunda-feira (11) uma expedição técnica no rio Parnaíba. O objetivo é fazer um levantamento para embasar futuros projetos voltados à promoção da navegabilidade do rio Parnaíba, com o intuito de facilitar o escoamento da produção do Sul do estado, até Teresina e Timon.



O grupo será liderado pelo presidente da Codevasf, Avelino Neiva, que estará acompanhado pelo diretor da Área de Revitalização de Bacias Hidrográficas da Companhia, Inaldo Guerra, representantes do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (Usace), Calvin Creech e Adriel McConnell, e dos governos dos estados do Piauí e Maranhão; além de parlamentares, técnicos e assessores da Codevasf.





Entre segunda e sexta-feira (15), o grupo percorrerá o Parnaíba passando pelos municípios de Alto Parnaíba (MA), Ribeiro Gonçalves (PI), Uruçuí (PI), Guadalupe (PI), Floriano (PI) e Teresina/ Timon. Ao longo do percurso a comitiva se reunirá com prefeitos municipais e autoridades locais, e técnicos vão fazer medições e o registro de imagens ao longo da calha do Parnaíba.

Segundo Avelino Neiva a expedição conta com a experiência do corpo de engenharia do exército americano. “Já realizamos trabalhos no São Francisco e agora iremos expandir para o nosso Parnaíba. A retomada da navegabilidade do rio irá proporcionar desenvolvimento para todo o vale do Parnaíba, especialmente o município de Teresina, reduzindo o custo de transporte e também assegurando a preservação do rio", afirma.

A expedição começou a ser planejada em novembro, após reunião, em Brasília. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em até dois anos.

Na sexta-feira, em Teresina, haverá diálogo sobre temas associados à expedição no auditório da 7ª Superintendência Regional da Codevasf.

Ao longo dos últimos anos, a Codevasf investiu mais de R$ 382 milhões em ações de revitalização da bacia do rio Parnaíba. Entre as atividades empreendidas estão a implantação de sistemas de esgotamento sanitário e de ligações intradomiciliares e intervenções voltadas ao controle de processos erosivos.

O Vale do Parnaíba possui superfície de 325,8 mil km² e abrange 279 municípios dos estados do Piauí, do Maranhão e do Ceará. De acordo com o IBGE, 4,8 milhões de pessoas vivem na região.

CodevasfNayara Felizardo