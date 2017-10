Expedição faz reconhecimento para elaborar projeto de trilhas off road

Fazer o reconhecimento de região foi o principal objetivo da primeira expedição para demarcação e georreferenciamento de novas trilhas para veículos off road, que envolve motos, triciclos, quadriciclos e UTVs em toda a extensão do litoral piauiense, uma extensão de 100 a 130 km.

A expedição teve a participação da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria de Turismo do Piauí, além de representantes da Câmara de Turismo do Estado e da Bombardier, fábrica de veículos off road canadense interessada em investimentos na Rota das Emoções.

Segundo Erlich Cordão, que fez parte da caravana, nessa primeira etapa foi feito levantamento da região. “Fizemos uma trilha para conhecer o trajeto e a partir de então faremos um projeto de sinalização de toda essa extensão, com alternativas para carros, motos e quadriciclos que será apresentado à Secretaria de Turismo”, explica.

Após aprovação do projeto, a demarcação das trilhas seguirá os modelos já utilizados em circuitos off-road do Canadá. “A ideia é que até dezembro seja elaborado um marco regulatório que irá traçar as regras de trânsito e sinalização para os veículos especiais no estado, com respeito às vulnerabilidades ambientais e aos banhistas que frequentam o litoral piauiense”, explica Erlich.

Com a demarcação e sinalização do roteiro, turistas de todo o Brasil e do mundo terão opção de fazer a trilha e conhecer as belezas do litoral piauiense. Durante viagem ao Canadá, o governador Wellington Dias tratou com diretores da empresa canadense BRP, que fabrica quadriciclos e motos aquáticas, para investir no Piauí e também incentivar passeios pelas trilhas da Rota das Emoções.

“Atualmente, os estados do Piauí e Minas Gerais têm sido alvo de investimentos internacionais no setor de veículos off road, termo que designa atividades esportivas praticadas em locais que não possuem estradas pavimentadas, calçamento ou qualquer estrutura urbana, ou caminho de fácil acesso. O litoral do Piauí, ligado às belezas naturais da região de Jericoacoara (CE) e dos Lençóis Maranhenses (MA) formam um circuito ideal para a prática do esporte, que une aventura e natureza”, diz Cordão, enfatizando que além da faixa do litoral, o governador Wellington Dias destaca a importância de fazer o mesmo levantamento e demarcação para sinalizar outros roteiros, como Santa Cruz dos Milagres, São Raimundo Nonato, Oeiras e outras regiões que possam atrair turistas que gostam de aventura.

Ccom