Exército destrói 263 armas apreendidas em operações da polícia no PI

Pelo menos 263 armas apreendidas durante ações das Polícias Civil e Militar do Piauí são destruídas na manhã desta quarta-feira (20) na sede do 25º BC, em Teresina. O armamento é oriundo de processos penais e estavam guardadas no depósito do Tribunal de Justiça, aguardando ordem do Comando da 10º Região Militar para serem destruídas.



Fotos: Moura Alves/O Dia





Esta já é a quarta vez que o Exército Brasileiro destrói armas recolhidas em ações policiais no Piauí. “Nós já chegamos a receber mil armas de uma única vez para serem danificadas e por conta do alto volume, resolvemos receber com mais frequência e diminuir a quantidade de armamento por vez. Esses 263 de hoje encerram as ações deste ano”, explica o coronel Nixon, comandante do 25 BC.

As armas destruídas serão encaminhadas para a sede do Comando da 10º Região Militar do Nordeste, onde serão incineradas e definitivamente retiradas de circulação. O objetivo principal da ação é evitar que armamento apreendido pela Justiça retorne para as mãos de criminosos, aumentando, assim, as estatísticas da criminalidade.

Maria Clara Estrêla