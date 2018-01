Estudante de direito morre após queda de escada no litoral do Piauí

O estudante de Direito Lacordeles Nunes Filho, conhecido como Lacó, morreu nesta terça-feira (02) em decorrência de uma queda na escada de uma casa no litoral do Piauí. Ele chegou a ficar cinco dias internado no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba.

Segundo o amigo da família, Lázaro Lemos, o acidente aconteceu do dia 28 para o dia 29 de dezembro. O jovem estava com amigos tomando banho na piscina da casa e escorregou na escada que dava acesso ao segundo piso da casa. “Ele bateu a cabeça nos degraus. O Samu foi chamado e chegou rapidamente”, conta Lázaro.

No Heda, Lacó recebeu o atendimento imediato e passou por uma cirurgia para implantação de um dreno na cabeça. “Ele estava bem, se alimentando normal, consciente e falando com todos. A morte foi uma infeliz surpresa”, lamenta o amigo.

Lacó já ia receber alta, mas morreu após uma parada cardíaca no momento em que o dreno estava sendo retirado da cabeça. “A família está muito abatida, porque esperava que ele se recuperasse bem, mas aconteceu outra coisa”, comenta Lázaro.

O jovem era estagiário na Defensoria Pública do Piauí. O órgão emitiu nota de solidariedade à família. Segundo Lázaro, que também trabalha na Defensoria, Lacó era exemplar e muito querido por todos. “Ele já estava perto de se formar. Tinha passado no exame da OAB e planejava fazer uma especialização em São Paulo”, conta o amigo.

O corpo do jovem está sendo velado em Teresina na Igreja Presbiteriana da Piçarreira, desde as 9h. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Jardim da Ressurreição.

Nayara Felizardo