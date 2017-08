Estiagem deixa 25 municípios em situação de emergência no Piauí

O Ministério da Integração Nacional reconheceu nesta terça-feira (25) a situação de emergência de 25 municípios do Piauí, devido à estiagem prolongada. Em Minas Gerais, 151 cidades tiveram reconhecimento federal em função do extenso período de seca.





Com a medida, as prefeituras poderão solicitar o apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) para ações de assistência à população e restabelecimento de serviços essenciais. As portarias foram publicadas hoje no Diário Oficial da União e têm vigência por 180 dias.

Os municípios afetados no Piauí são Anísio de Abreu, Aroeiras do Itaim, Assunção do Piauí, Avelino Lopes, Brejo do Piauí, Campinas do Piauí, Caracol, Conceição do Canindé, Curimatá, Dom Expedito Lopes, Floresta do Piauí, Itainópolis, João Costa, Júlio Borges, Monsenhor Hipólito, Patos do Piauí, Paulistana, Pedro Laurentino, Pimenteiras, Santana do Piauí, Santo Inácio do Piauí, São João do Piauí, São Miguel do Tapuio, Simplício Mendes e Vera Mendes.

Para obter apoio material e financeiro do Ministério da Integração Nacional para ações emergenciais, os municípios devem apresentar um relatório com diagnóstico dos danos e o Plano Detalhado de Resposta (PDR), por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). Após análise, o Ministério da Integração define o valor do recurso a ser disponibilizado.







Governo FederalNayara Felizardo