Estado inicia cursos de qualificação profissional em três cidades do Piauí

Chegou a vez de Caracol, Capitão Gervásio Oliveira e Piripiri receberem as ações do Programa Setre nos Municípios com cursos de Qualificação Social e Profissional. Nas três cidades, iniciam, nesta quinta-feira (10), as aulas dos cursos de Embelezamento, Corte e Costura e Construção Civil.

O programa tem como missão planejar, coordenar e executar ações de qualificação social e profissional, visando à facilitação de acesso dos trabalhadores ao mundo do trabalho, pela melhoria da qualidade da mão de obra e incentivo a iniciativas geradoras de trabalho e renda, levando cada vez mais qualificação profissional e oportunidades para ingressar no mercado de trabalho.

Na cidade de Caracol, situada a 605 km da capital, os moradores receberão o curso de Embelezamento e Corte e Costura. Onde, os alunos aprenderão a secar, pranchar e cortar cabelos, além de fazer penteados e entender outros detalhes do mundo dos cabeleireiros. Já no curso de Corte e Costura, confeccionarão peças femininas e terão noções da confecção de roupas para adultos.

Tudo feito dentro das carretas itinerantes, que possuem salão de beleza e ateliê de costura montados com equipamentos de última geração, tudo isso em um ambiente climatizado.

Já em Capitão Gervásio Oliveira, situada a 515km da capital, e Piripiri, a 160km de Teresina, o curso ministrado será o de Construção Civil. Nele, os alunos terão instruções sobre assentamento de tijolos, pilares de sustentação, enchimento de alicerce, noções de medidas e espaço, hidráulica e elétrica, alvenaria e revestimento, segurança do trabalho, dentre outros assuntos.

Capital

Em Teresina, o caminhão está estacionado no Bairro Vermelha, na Praça da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Os cursos ofertados são de Embelezamento e Corte e Costura. No total, 48 alunas por turma, divididas nos turnos manhã, tarde e noite. Elas já estão na parte prática, aprendendo a secar e pranchar, no curso de Embelezamento, e cortar e costurar peças femininas como bermudas e camisas de tecido, no de Corte e Costura.

Para Regina Moraes, de 63 anos, é uma felicidade enorme participar do curso de Corte e Costura. “É a primeira vez que eu estou pegando numa máquina para costurar, estou amando. Já cortei e costurei uma bermuda, agora estu na camisa regata”, expressou Regina.

Ao final dos cursos, os participantes receberão os certificados que comprovam aptidão para ingressar no mercado de trabalho nas áreas estudas.

Ascom