Estado abre processo contra 13 médicos por acúmulo de cargos

A Secretaria de Administração e Previdência do Piauí (SEADPREV) abriu processos administrativos contra 13 médicos que trabalham para o Estado por acúmulo de cargos. Segundo a SEADPREV Os médicos já haviam sido notificados e chamados para regularizar a situação, mas como isso não ocorreu, a secretaria enviou os casos para a Procuradoria Geral do Estado.

A abertura dos processos é o resultado de um processo que iniciou ainda no final de 2015, quando foi concluído o recadastramento dos servidores estaduais. De acordo com a Seadprev, o cruzamento de informações entre folhas de pagamento revelou centenas de funcionários com irregularidades.

A legislação brasileira permite o acúmulo de cargos apenas para as áreas de educação e saúde, mas somente se a soma das cargas horárias não ultrapassar as 40h semanais. Alguns dos médicos alvo de processos administrativo acumulavam dois cargos de 24h semanais, um pelo Estado e outro pela Prefeitura de Teresina.

A Seadprev informou que os servidores já haviam sido notificados e chamados a regularizar sua situação com a secretaria, escolhendo entre um dos empregos. Os 13 médicos processados seriam os que não buscaram regularizar-se. Os casos já estão com a Procuradoria Geral do Estado.



