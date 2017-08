Equipe do Mato Grosso conhece o projeto Piauí Conectado

O Piauí Conectado, projeto com o qual será construída uma rede de dados de comunicação, interligando as unidades administrativas e melhorando a qualidade dos serviços ofertados pelo Governo, já ultrapassou fronteiras e ganhou a simpatia do estado do Mato Grosso. A diretoria da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí (ATI) recebeu uma equipe técnica da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), órgão com função similar à ATI naquele estado, para conhecer um pouco mais sobre esse programa.

O responsável técnico pela rede de dados e assessor executivo do presidente da MTI, Sandro Brandão, conta que o Mato Grosso já vem trabalhando para atender a demanda daquele estado. “Queremos alinhar a visão técnica da dimensão desse projeto, pois estamos fazendo um projeto muito parecido, com um modelo idêntico que é de parceria público-privada, então estamos alinhando dificuldades e dúvidas que o Piauí já teve e que nós temos, para isso estamos tentando encontrar um mecanismo que facilite o nosso trabalho lá”, disse.

Sandro ainda teceu elogios ao Piauí Conectado. “A grandiosidade desse projeto é incrível, não é algo somente técnico, realmente é um projeto de desenvolvimento do estado e sobre diversos prismas pode atender vários órgãos como saúde e educação, é uma estrutura básica que vai levar desenvolvimento para toda a região aqui do Piauí, do nosso estado e de qualquer outro estado que faça algo nessa magnitude, então o que está sendo trabalhado não é a forma e sim o quanto um projeto desse porte pode agregar à vida do cidadão, ao desenvolvimento do estado e à melhoria dos serviços por parte da administração pública”, ressalta.

O diretor-geral da ATI-PI, Avelyno Medeiros, conta como o Piauí Conectado vem despertando interesse de outras unidades federativas. “Recebemos aqui com muita satisfação, com muita alegria uma equipe de técnicos da área de tecnologia do governo do Mato Grosso, que vieram discutir e conhecer como esse projeto foi construído aqui no Piauí, além de levar algumas experiências e conhecimentos que adquirimos durante a construção do programa”, falou.

Medeiros falou para a equipe da MTI das dificuldades, experiências e objetivos encontrados durante a elaboração e construção do Piauí Conectado. “Dissemos a eles as dificuldades que enfrentamos, os objetivos que pretendemos alcançar, como foi a construção disso, como participamos, como estamos acompanhando essa fase daqui pra frente de licitação e contrtação, é isso que é importante acontecr entre os estados sempre que possível, um colaborar com o outro para que a sociedade ganhe tendo serviços de melhor qualidade e os governos consigam cumprir seu papel de fornecer bons serviços para as pessoas”, finalizou.

Participaram do encontro o diretor de Infraestrutura e Operações da MTI, Saffyk Vicunã de Souza, o diretor de Tecnologia da ATI, David Amaral, o analista de suporte André Henry e o gerente de Infraestrutura Weslley Oliveira.

Ascom