Enquanto famílias se confraternizam, profissionais garantem serviços

Enquanto muitas pessoas estão ao lado de seus familiares e amigos na noite de Natal, outras estão trabalhando em regime de plantão, garantindo a segurança, a saúde, as confraternizações e as ceias de tantas outras. Atendimentos como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e policiamento não podem parar, exigindo que os profissionais trabalhem durante toda a madrugada. Assim como quem prepara o buffet de restaurantes e as bandas que animam as festas.

Lilian Sousa é médica há oito anos e conta que, desde a época da faculdade, se acostumou a trabalhar em datas comemorativas, como Natal e Réveillon. Segundo ela, estar de plantão em um dos dias, ou em ambos, já não é mais uma novidade. Apesar disso, a médica não se queixa e explica que sua profissão lhe proporciona ônus e bônus, e que ficar longe de sua família é uma dessas desvantagens.

A médica cita que já perdeu as contas de quantas vezes foi escalada para trabalhar no final do ano, mas, mesmo não estando com seus familiares, entende que seu trabalho tem uma causa maior, que é poder ajudar ao próximo. “Para quem trabalha no serviço de urgência e emergência, principalmente durante o Natal aqui em Teresina, as confraternizações são mais intensas, porque as pessoas fazem uso de álcool com bastante frequência e se acidentam mais. Então alguém tem que cuidar da população”, pondera.

A médica Lilian Sousa já perdeu as contas de quantas vezes foi escalada para trabalhar no final do ano. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



De acordo com Lilian Sousa, todos os atendimentos realizados durante a noite de Natal são importantes, porém, ela frisa as ocorrências relacionadas à violência, como latrocínio, tentativa de homicídio, entre outros. Ela argumenta que as pessoas deveriam estar aproveitando este momento de reflexão para ficarem mais próximas de suas famílias, agradecendo por mais um dia vivido.

“Todos os atendimentos são marcantes, poder fazer uma abordagem e salvar uma vida. Não muda muito o fato de ser no Natal ou em dia normal, o que marca é, ao invés das pessoas estarem confraternizando e orando mais, no aconchego da família, algumas estão aproveitando para roubar e matar. Infelizmente, já tivemos esse tipo de atendimento e é muito triste, porque é uma época onde as pessoas deveriam estar engajadas e no seio familiar”, acrescenta.

Natal é tempo de reflexão e oração



Lilian Sousa lembra que o Natal é o momento das famí- lias se reunirem, refletirem e darem graças pelos desejos alcançados, por estarem pró- ximos de quem se gosta, de ter um emprego, saúde, entre outros. A médica conta ainda que tem algumas superstições neste período e acredita que trabalhar durante essas datas será reflexo de um ano produtivo.

“O Natal deveria ser todos os dias e essa reflexão não deveria acontecer apenas em uma época ou dia específico. Esse é um momento de dar graças por estar vivo, por ter um emprego. Eu jamais me maldisse por trabalhar no Natal ou Réveillon, porque acredito que a forma como viro meu ano é a forma como será o ano seguinte. Ou seja, trabalhar nessas datas é gratificante, porque significa, para mim, ainda que seja uma superstição, que terá trabalho. E também é um momento onde reflito o que preciso melhorar”, acrescenta.

A médica pontua que, mesmo trabalhando durante a noite de Natal e ficando longe da família, faz questão de, no dia seguinte, se reunir com seus familiares, confraternizando e agradecendo por estar próxima deles. Segundo ela, esses momentos distantes da família fazem com que as pessoas valorizem mais seus entes queridos. Já para o coronel Lucenildo Oliveira, muitos colegas de trabalho ficam apreensivos quando são escalados para trabalhar no Natal, vez que a maioria gostaria de estar reunida com seus familiares e amigos. Ele lembra que o Natal, apesar de ter se tornado uma data que movimenta bastante o comércio, ainda é um momento para refletir, orar e confraternizar.

“Todos querem estar com suas famílias e nós somos seres humanos, também queremos, mas infelizmente alguém tem que trabalhar e alguns são sorteados para esta data. Às vezes, os filhos ligam, a família pergunta se vem para casa, mas respondemos que não dá no momento, mas que no dia seguinte estaremos em casa. O Natal é família, uma data para relembrar o nascimento do nosso salvador, que é Jesus Cristo. Eu acredito que as pessoas que têm fé e que acreditam em Jesus são pessoas mais tranquilas, pacientes e amam mais as famílias e o próximo, vivendo de forma mais harmônica”, conclui.



“Enquanto alguns se divertem, nós trabalhamos”, diz policial



Essa também é a realidade do relações públicas da Companhia de Policiamento Independente de Trânsito (Ciptran), coronel Lucenildo Oliveira. Dos 17 anos como policial, pelo menos oito anos foram trabalhando em datas comemorativas de final de ano. Para o militar, ficar longe da família nesse período é muito difícil, porém, ele lembra que seu trabalho é importante para garantir a segurança da sociedade.

Para o militar Lucenildo Oliveira ficar longe da família nesse período é muito difícil, porém, ele lembra que seu trabalho é importante para garantir a segurança da sociedade. (Foto: Moura Alves/O Dia)



“Ficar longe da família é um pouco complicado, principalmente no Natal, que é quando normalmente as famílias se reúnem, mas, em detrimento ao serviço, precisamos cumprir nossas escalas. Ficamos satisfeitos por estar cumprindo nosso dever e fazendo com que essas datas sejam comemoradas de forma tranquila, já que passamos a ser os principais responsáveis por dar a segurança para essas pessoas que estão tendo esses momentos de festividade”, enfatiza.

Ele lembra ainda que a carreira militar exige que os profissionais trabalhem em datas festivas, onde geralmente todos se divertem e confraternizam, o que se torna um hábito na rotina desses policiais. Segundo o coronel Lucenildo, os momentos de lazer acabam sendo aproveitados em datas posteriores, normalmente em períodos não festivos. “Nós, policiais militares, até nos acostumamos um pouco com essas escalas, porque se não trabalhamos no Natal, trabalhamos no Ano Novo ou no Carnaval. Então, se não estamos em uma escala, estamos em outra. Enquanto alguns se divertem, nós trabalhamos”, pontua o militar.



Colegas de trabalho são segunda família



Mesmo longe da família, a data não passa em branco. Para celebrar o Natal, muitos desses profissionais que estão de plantão acabam se confraternizando entre si. A médica Lilian Sousa explica que chega a ficar mais tempo com seus colegas de trabalho do que em sua própria casa, fazendo deles sua segunda família. Assim como o coronel Lucenildo Oliveira, que também considera seus companheiros de trabalho como familiares.

“Toda a equipe vai passar o Natal de plantão, não só médicos, mas telefonistas, entre outros colaboradores, e de certa forma eles são nossa família. Ao longo desses anos, eu aprendi a confraternizar no ambiente de trabalho, cada um traz alguma coisa e comemoramos como podemos. Às vezes, passamos mais tempo no hospital do que na nossa casa e, no final das contas, a gente se acostuma a ter essa outra família”, pontua a médica do Samu.

E o coronel Lucenildo Oliveira compartilha desse sentimento. “Nós temos duas famílias, a nossa e os colegas de farda. Quando há condições, confraternizamos entre nós, mas, na maioria das vezes, estamos na rua, fazendo policiamento ostensivo, já que é isso que dá a sensação de segurança, e prevenindo crimes. Infelizmente, não temos como confraternizar. Então, a confraternização acaba sendo dentro da viatura mesmo, com quem está ali ao nosso lado”, lembra.



“É uma satisfação quando monto um buffet bonito”



As ceias natalinas são repletas de guloseimas e pratos que dão água na boca. Quem não tem tempo de cozinhar ou prefere a comodidade de um restaurante pode encontrar um buffet com muitas opções de pratos e o conforto de ser servido por uma equipe de profissionais. Porém, nos bastidores, a correria para deixar tudo pronto e nos mínimos detalhes exige dedicação e esforço de uma grande equipe. Chefes de cozinha e garçons também são profissionais que abrem mão de estarem com seus familiares e amigos para trabalhar durante a noite de Natal.

Francisco Murilo aproveita a data e leva a família para jantar onde ele trabalha. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Um esforço que vale a pena, segundo o chefe Francisco Murilo Silva, que há dois anos coordena a equipe de cozinha de um restaurante na zona Leste de Teresina. De acordo com ele, quem escolhe trabalhar no ramo de restaurante precisa se acostumar a ficar longe da família em datas festivas. Ele cita que são dias bastante movimentados nos estabelecimentos, necessitando da dedicação de toda a equipe.

“O Natal é uma data que quem trabalha no ramo de restaurante acaba ficando separado da família, enquanto as outras pessoas estão comemorando. Mas eu me sinto gratificado, porque a partir do momento que o que eu faço satisfaz outra pessoa, aquilo não tem preço. É uma satisfação muito grande quando eu monto um buffet bonito, aquilo faz eu ganhar o ano inteiro e me deixa muito orgulhoso”, enfatiza o chefe.

Francisco Murilo lembra que a noite de Natal é muito movimentada, como o dia 25 de dezembro também é bem intenso, já que as pessoas também aproveitam para almoçar fora. Apesar da data ser bastante agitada, o chefe explica que é possível confraternizar com sua esposa e filha, que acabam indo para o restaurante onde ele trabalha. Essa foi a alternativa encontrada pela família para se reunir, uma vez que são naturais do Ceará e não possuem parentes em Teresina.

"No Ceará, meus irmãos se reúnem e fazem a ceia na casa dos nossos pais, assim como a família da minha esposa, que se reúne e fazem a ceia entre eles. Como estamos morando em Teresina há dois anos, minha família acaba vindo para o restaurante", fala. Francisco Murilo revela que já chegou a tirar férias na época do Natal, mas, devido aos anos trabalhados na cozinha, fica sempre preocupado se o serviço está sendo executado como ele normalmente faz.

"Quando eu não trabalho no Natal, minha cabeça fica no restaurante, pensando em como está sendo montado o buffett. Eu já tirei fé-rias em dezembro, mas mesmo com a minha família, minha cabeça fica em outro lugar, porque eu tenho muito prazer em trabalhar no Natal", pontua. Para o chefe, a maior recompensa em trabalhar no Natal é receber elogios pelo que foi realizado, além de ver a felicidade nos rostos das pessoas. "Muitas vezes, um elogio é melhor que o dinheiro. As pessoas reconhecerem o serviço, isso é gratificante, uma recompensa e um incentivo. Eu preservo muito a qualidade, um padrão que tem que acontecer não somente no dia de Natal, mas todo os dias do ano", finaliza.

Trabalhar no Natal é algo natural para os garçons

Para a garçonete Bruna Rodrigues, ficar longe da família na noite de Natal é muito difícil, principalmente porque é natural de outra cidade, Pedro II. Ela conta que trabalha no ramo alimentício há seis anos e já se acostumou com essa rotina. Bruna explica que, no começo, sentia muita falta de estar com seus familiares em datas comemorativa, mas, agora, ela já não cria mais tanta expectativa neste período do ano.

“Claro que eu gostaria e seria muito bom estar com eles nesta data, mas já não é algo mais tão esperado. Eu sou muito ligada à minha família e, com essa distância, acabou desligando um pouco e eu sofro muito com isso. Se estivesse de folga, eu estaria com eles, sem dúvidas, porque eles se reúnem na casa da minha mãe ou irmãos e fazem uma grande confraternização”, fala.

Já para o garçom Edivaldo Neves Vieira, que trabalha há 15 anos nesse ramo, estar de plantão na noite de Natal ou em outra data comemorativa já é algo comum, depois de tantos anos trabalhando nesses dias festivos. Ele comenta que passa o ano inteiro se preparando psicologicamente para esta data, já que sabe que terá que trabalhar nesta noite. “A minha família também já se acostumou. Eu passaria o Natal com a minha família, até vou na casa da minha mãe e vejo meus irmãos, mas tenho outros planos. Como meus irmãos já não moram mais com a minha mãe e cada um tem suas famílias, o Natal acaba sendo em suas casas. Hoje em dia, para mim, o Natal é só mais uma data”, cita.



Para o garçom Edivaldo Neves Vieira estar de plantão na noite de Natal ou em outra data comemorativa já é algo comum. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Músico: “Estar levando alegria para as pessoas é gratificante”

Durante as festas de confraternização, nada melhor do que uma boa música para animar o ambiente. Talvez muitos nem notem, mas aqueles artistas, que passam a madrugada cantando e tocando, abriram mão de estar com seus familiares para levar alegria ao próximo. É o que conta Wilseff Lago, músico há 17 anos. Segundo ele, pelo menos 13 anos foram tocando em datas comemorativas, como Natal e Ano Novo, e claro, longe de sua família.

Apesar disso, ela enfatiza que gosta muito da profissão que escolheu seguir e se sente muito feliz em saber que está levando alegria para outras pessoas. “Sei que tem o lado de que não podemos ficar perto da nossa família, mas tentamos dar um jeito. Eu tiro um tempo antes ou depois do show para ficar com a família. Gosto de tocar, porque estamos animando as pessoas e famílias, então eu particularmente gosto de trabalhar neste dia, levando alegria para todo mundo”, conta.

Wilseff Lago explica que já perdeu as contas de quantas vezes precisou trabalhar durante a madrugada do Natal. (Foto: Reprodução/Facebook)



Wilseff Lago explica que já perdeu as contas de quantas vezes precisou trabalhar durante a madrugada do Natal, porém, enfatiza que isso não é um martírio para ele e sua família, que já está acostumada com sua ausência nessas datas festivas. Mesmo com a agenda apertada, o músico não deixa de entrar em contato com seus familiares, seja através de mensagem ou ligação, para desejar boas festas. Nos últimos anos, entretanto, o músico tem se dedicado a ficar sua família nestas datas, evitando alguns convites para tocar.

Em outros casos, os familiares de Wilseff comparecem ao local da apresentação e aproveitam o show do artista. Para ele, saber que as pessoas estão contentes com sua apresentação é uma grande satisfação. “A maioria desses eventos eu levei minha família, quando é em casa de show, e quando dá, eles vão e a gente aproveita e se diverte junto. Minha família já está acostumada, porque sempre foi dessa forma. Estar levando alegria para as pessoas, ver que elas estão curtindo meu show, isso é gratificante e contagiante”, enfatiza.

Para o músico, o Natal representa união, confraternização e paz, algo que deveria ser vivido durante todo o ano. De acordo com ele, este é um momento de reflexão e de ficar mais próximo de quem se gosta, principalmente da família. “Eu sou muito família, então se pudesse ficaria em casa com eles, mas tem que trabalhar. E faz parte. Nós que somos artistas, não temos hora, é muito inconstante nosso trabalho, mas eu adoro e minha família também”, finaliza Wilseff Lago.



Isabela Lopes