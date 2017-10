Devotos renovam seus laços de fé em outubro

(Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

É no mês de outubro que os devotos de São Francisco de Assis começam a cumprir suas promessas. Alguns usam marrom durante todo o mês, outros usam bata durante a procissão do santo, realizada no seu dia, que é hoje (4). E há ainda os tradicionais romeiros, que viajam para Canindé, considerada a cidade da fé e o polo de romarias, onde tem a maior estátua de São Francisco de Assis do Brasil, com mais de 30 metros de altura.

A quantidade de fiéis da Igreja Católica, que têm um carinho especial pelo santo, lembrado como o “santo dos pobres”, só aumenta. Segundo eles, os pedidos a São Francisco de Assis são quase sempre atendidos, por isso, o grande número de devotos. A dona de casa Maria Conceição Rodrigues usa marrom durante todo o mês há mais de 20 anos. Ela conta que pediu a conversão e mudança de vida do marido.

“Meu marido era muito do mundo e pedi pela conversão dele, para que mudasse de vida, ajudasse mais em casa. E São Francisco me atendeu, 10 anos depois, mas me atendeu. Hoje, meu marido tem mais responsabilidade, é da igreja e tem um testemunho muito bonito. Vou usar marrom em outubro pelo resto da vida, com muita gratidão pelo intercessor que São Francisco foi por minha família”, relata a devota.

Romarias

Outro exemplo de fé é o motorista aposentado Francisco Gomes Calado, de 91 anos. Ele dedicou 52 anos da sua vida fazendo romarias todo mês de outubro para o Ceará e só parou por problemas de locomoção, devido à idade. Ele está há quatro anos sem viajar para a cidade dos devotos de São Francisco, mas afirma que já pediu ao santo para que ele o capacite a fazer uma viagem, nem que seja apenas para assistir a grande festa da região.

Francisco Calado dedicou 52 anos de sua vida às romarias até Canindé (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

Conhecido por Calado, o idoso conta que a devoção é herança do pai, João Gomes Calado. Depois que ele faleceu, o filho continuou a missão. “Quando meu pai morreu, continuei fazendo as romarias. Sou muito estimado, um dos mais queridos de lá, todo mundo me conhece. Eles têm o maior apreço por mim, me ajudam em tudo. Depois que assumi, tornou-se uma promessa. Todos os anos eu ia, e cheguei a levar até cinco ônibus. Dava o maior trabalho, mas era sempre muito gratificante”, lembra o fiel.

Católico apostólico romano desde criança, o aposentado enfatiza o quão importante o santo é para sua vida. “São Francisco sempre foi querido, é o santo dos pobres e por quem tenho muito apreço. Já fiz muitos pedidos e se realizaram. A minha idade é um exemplo disso. Nos dias de hoje, é muito difícil chegar onde cheguei. São Francisco tinha muitos recursos, era rico, e dedicou tudo para viver em prol da igreja. Tenho fé que ele dará minha saúde e voltarei a Canindé, nem que seja para ficar só assistindo”, afirma.

Mesmo não utilizando o traje marrom para a procissão e festa do santo, Calado conta que, durante toda a celebração no Ceará, sela seus laços de fé com o santo. “A festa é sempre linda e muito importante, vão bispos e cardeais de todo o Brasil. É um momento que nunca sai da história. Uma verdadeira renovação de fé”, frisa. Procissões marcam dia de São Francisco de Assis O Dia de São Francisco de Assis é comemorado anualmente no dia 4 de outubro. O santo é uma das personalidades mais admiradas pela comunidade católica. São Francisco de Assis é o padroeiro dos animais e da natureza, além de ser conhecido como o “santo dos pobres”. O dia dele é comemorado em homenagem à data de sua morte, em 1226; ele foi sepultado na Igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Após dois anos da sua morte, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Várias igrejas da cidade realizam festas, celebrações e procissões durante o período. A Paró- quia de São Francisco de Assis, no Monte Castelo, é um exemplo. Ela está realizando os festejos do santo e fará a procissão hoje (4), às 17h30.

Virgiane PassosKaroll Oliveira