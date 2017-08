Detran realiza ações educativas e de fiscalização durante férias no litoral

O Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI), por meio da Escola Piauiense de Trânsito (EPT) e da Diretoria de Infrações, realizando, no litoral do estado, uma série de ações educativas e de fiscalização até o dia 31 de julho. As atividades têm o propósito de combater excessos e conscientizar os turistas a respeito das normas de trânsito, alertando para a perigosa combinação de direção e álcool, a fim de prevenir acidentes.

Desde segunda-feira (17), uma equipe técnica da EPT recepciona turistas nas principais entradas das cidades de Parnaíba e Luís Correira, conversando e distribuindo material informativo com dicas de segurança para condutores, passageiros e pedestres e fazendo a checagem do uso dos itens obrigatórios de segurança.

As atividades contam com a participação de agentes da fiscalização do Detran, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), Companhia Independente de Trânsito (CIPTran) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na fiscalização e organização do trânsito nos principais pontos desses municípios.

Blitzen educativas também serão montadas nas avenidas de acesso às praias do Coqueiro, Barra Grande, Atalaia e outras, buscando estimular a reflexão sobre comportamento e respeito mútuo, contribuindo, assim, para garantir um trânsito mais humano e seguro.

De acordo com a diretora da EPT, Jeovanna Moura, no período de férias, o fluxo de veículos e pedestres aumenta, o que torna o trânsito mais intenso e movimentado. "É necessário tomar certas precauções para garantir uma viagem segura, afinal, só assim a diversão e o descanso podem ser completos. Então, é essencial que os condutores se conscientizem quanto aos perigos que o trânsito oferece nesta época e redobrar a atenção", pontua Jeovanna.

Levi Gomes, diretor de Infrações do Detran, alerta para o cuidado da ingestão de álcool seguida de direção veicular. "Férias não combina com acidentes. Estaremos coibindo o uso indiscriminado de bebida alcoólica, pois sabemos que consumo exacerbado de álcool causa efeitos maléficos, que podem refletir firmemente no trânsito. Não queremos multar, punir. Estaremos no litoral no sentido de garantir tranquilidade e segurança a todos", finaliza Gomes.

Ascom