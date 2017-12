Detentos participam de revisão geral do Enem na Casa de Custódia

As secretarias de Justiça e de Educação do Piauí realizarão, nesta segunda-feira (11), a partir das 8h, na Casa de Custódia de Teresina, a última revisão geral para reeducandos do sistema prisional antes das provas do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa (Enem PPL) que serão aplicadas na terça (12) e quarta (13).

Esta é a segunda revisão geral do Enem realizada, neste ano, para detentos das unidades penais da Grande Teresina. Outras revisões aconteceram, também, nos presídios do interior do Estado. Na área educacional, são desenvolvidos, no sistema penitenciário do Piauí, os programas Educação de Jovens e Adultos (EJA), Brasil Alfabetizado e Canal Educação.

De acordo com a Secretaria de Justiça, cerca de 36,2% dos presos do Piauí estão inseridos em programas educacionais no sistema prisional do Estado, atualmente – percentual correspondente a 1.613 reeducandos. Ainda segundo o órgão, em 2014, apenas 5,1% dos detentos estudavam (164) e de 2015 a 2017, houve um crescimento de quase 300% no número de pessoas privadas de liberdade estudando nos presídios estaduais.

Secretaria de Estado da Justiça do Piauí