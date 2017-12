Cresce número de trabalhadores informais no Piauí

“A gente vai atrás de emprego e não consegue; então, tem que trabalhar por conta pró- pria”, diz o ambulante Milton da Costa, que vende salgados e sucos há 15 anos no Centro de Teresina. Milton está entre o percentual de 24,7% da população que trabalha informalmente no país, segundo dados do IBGE divulgados na última sexta-feira (15). Entre as causas de aderir ao trabalho sem carteira assinada está a o desemprego e a crise econômica.

Segundo os dados do IBGE, após três meses de queda no PIB brasileiro, o mês de setembro teve crescimento de 0,3%, depois de dois anos de percentuais negativos. Para Milton da Costa, a crise continua forte. “Nesses meses, caiu muito, tá fraca a venda. A gente vendia muito antes, hoje em dia caiu muito”, releva.

O serviço autônomo no país não é regulamentado pela CLT, ou seja, o trabalha dor assume a segurança e os horários por conta própria. No entanto, cuidados empregatícios devem ser tomados, como o pagamento do INSS. Nesta categoria, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) garante a aposentadoria mediante o pagamento. Para isso, o autônomo deve fazer a inscrição no programa de integração e escolher sua contribuição, preenchendo os papeis necessários. Milton afirma que conhece seus direitos, fez curso para ser empreendedor. “Eu tenho curso pelo Sebrae e pago meu NPS e o INSS há 4 anos, tudo certinho” garante.

Já Danilo Silva, de 31 anos, vende água de coco, mineral e refrigerante em frente à Praça da Bandeira há 1 ano. Ele é um dos brasileiros responsáveis pela queda no percentual de empregados com carteira assinada, de 50,7% para 49,8%. Danilo conta que a previsão de crise e a liberdade do serviço por conta própria o trouxeram para o ramo.



Danilo deixou de lado o trabalho como pedreiro para montar seu próprio negócio na Capital (Foto: Moura Alves/O Dia)



“Eu sabia que a crise ia chegar aqui no Piauí, eu trabalhava de pedreiro em construção civil, só que começou a ficar fraco. Eu via os noticiários que nas cidades grandes tinha obra sendo paralisada, funcionário demitido, aí pensei ‘vou montar um negócio pra mim’, saí do emprego e montei essa barraquinha”, conta.

Ele comenta que, todos os dias, leva alguma quantia para casa, coisa que o trabalho formal não o garantia. “Todo dia, levo dinheiro, nem que seja pouco”, confessa o ambulante, que ainda garante que não largaria o emprego informal. “Se surgir um trabalho com carteira assinada, eu continuo aqui. A gente trabalha mais alegre”, completa.



Milton da Costa trabalha há 15 anos vendendo lanches no Centro de Teresina (Foto: Moura Alves/O Dia)



Entretanto, nem sempre o trabalho informal é apenas uma opção. Maria do Socorro Melo, de 44 anos, trabalhou dois anos cuidando de uma idosa. Ela releva que não conseguia arranjar emprego e devido à necessidade de dinheiro, aceitou o trabalho. “Eu cuidei de uma senhora por dois anos, eu até gostava, foi um bom momento, mas o lado ruim é que não recebi nenhum direito no final” conta. Maria do Socorro faz parte do percentual de empregados sem carteira, que subiu 18,5% no ano de 2016

Gabrielle Alcântara - Jornal O Dia