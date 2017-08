Corpo aparece em rio dois dias depois de afogamento, em Parnaíba

O corpo de um homem foi encontrado às margens do rio Igaraçu, na cidade de Parnaíba. José Lúcio do Nascimento Araújo, de 57 anos, desapareceu durante o último domingo (13), enquanto tomava banho no mesmo rio em outro ponto da cidade.







José Lúcio do Nascimento desapareceu nas águas quando banhava com um amigo na região próximo ao Sesc. O Corpo de Bombeiros passou toda a tarde de domingo fazendo buscas pela vítima. Seu corpo foi encontrado a cerca de 1,7 km de distância do ponto onde sumiu, na manhã de hoje (15) próximo ao Porto das Barcas, após encalhar na margem do rio.

Segundo o tenente Costa, do Corpo de Bombeiros de Parnaíba, populares afirmaram que a vítima estaria consumindo bebida alcoólica enquanto banhava. Este fato pode ter sido determinante para o afogamento de José Lúcio. Além disso, segundo o tenente, a vítima nadava numa região do rio de grande profundidade.

“Lá no local tem um buraco, onde tem muita madeira e coisas assim. Várias pessoas já morreram nesse local”, comentou o tenente.

Karliete NunesAndrê Nascimento