Confira a lista de ganhadores do 23º sorteio da Nota Piauiense

A Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ) divulgou, nesta quarta-feira (02), a lista completa com o nome das 832 pessoas premiadas no 23º sorteio da Nota Piauiense. Os nomes dos ganhadores que conseguiram os dois prêmios maiores, Camila Cury-Rad Santos Costa, que ganhou R$ 50 mil, e Raimundo Nonato de Sousa Pereira, que ganhou 20 mil, já foram divulgados no dia do sorteio ao vivo, ocorrido na segunda-feira (31 de julho).

Os ganhadores têm 90 dias para pedir o resgate no site da Nota Piauiense. Quem quiser participar do programa deve realizar o cadastro do CPF no site. É rápido e fácil, já que é composto de perguntas básicas – como endereço, telefone, além do próprio CPF.

Atualmente, 185 mil consumidores estão cadastrados no site da Nota Piauiense. No ano passado, a Nota Piauiense premiou quase 10 mil pessoas. Por mês são 832 contemplados.

Quem participa da Nota Piauiense só poderá ser contemplado em um prêmio por sorteio, no caso R$ 1.000, R$ 500, R$ 250 e R$ 100. Já quem ganhar os prêmios de R$ 50 mil e R$ 20 mil não poderá mais concorrer aos prêmios máximos durante toda a vigência do programa.

Veja a lista.



Sefaz