Com 97% das obras concluídas, Governo abrirá nova licitação para o Rodoanel

Faltando apenas 600 metros de asfaltamento para ser concluída, a obra do Rodoanel passará por uma nova licitação. Isso porque o contrato com a construtora EMSA, responsável pela execução das obras, está sendo rescindido. De acordo com a Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans/PI), a rescisão do contrato se deve a uma suposta incapacidade da construtora em dar andamento aos serviços.



Em nota, a Setrans informou que a EMSA estaria passando por uma crise financeira, e a empresa teria optado pela interrupção da obra e rescisão do contato com o Governo do Estado. Por conta disso, uma nova licitação deverá ser aberta para contratação de outra empresa que deverá finalizar as obras do Rodoanel. A previsão é de que o novo processo licitatório seja concluído nos próximos meses. Já a conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2018.

De acordo com o secretário de Estado dos Transportes, Guilhermano Pires, a rescisão do contrato já está em curso, a pedido da própria construtora. “Todas as medições estão devidamente pagas, obra tem recursos garantidos para a sua execução, mas a empresa vem, há muito tempo, apresentando dificuldades financeiras e essas dificuldades foram realçadas ao ponto de que, por espontânea vontade, decidiu pedir a rescisão do contrato. Infelizmente, não haverá como convocar uma segunda colocada, porque não houve no certame”, esclarece o secretário.

A obra, orçada em R$ 120 milhões, está com 97% dos serviços concluídos. Segundo a Setrans, falta apenas a conclusão das cabeceiras do viaduto sobre a BR 316 e cerca de 600 metros de asfalto. Essa não é a primeira vez que a obra é paralisada. Iniciada em maio de 2012, a construção do Rodoanel foi embargada em abril de 2014, por uma decisão judicial. Em 2015, o Governo do Estado, por meio da Setrans, retomou a construção com previsão de entrega para agosto de 2016. No entanto, por falta de asfalto no mercado, a entrega do empreendimento foi adiada para o início de 2017.

Em fevereiro deste ano, uma paralisação havia sido antevista pela Setrans. Na ocasião, o Governo do Estado afirmou que a construtora não estava cumprindo o prazo estipulado para a construção do Rodoanel. Já a empresa alegava problemas estruturais. O secretário de Estado dos Transportes se dizia frustrado com o novo prazo estipulado, estabelecido por meio de um novo cronograma enviado pela empresa, adiando a finalização da construção do Rodoanel para o mês de junho deste ano. Seis meses após o prazo estipulado, a construção ainda não foi finalizada.

A reportagem do Portal O dia tentou entrar em contato com a empresa EMSA por telefone, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

O projeto visa à implantação e pavimentação asfáltica da rodovia de ligação no entroncamento das BRs 343 e 316, com 28,57 quilômetros de extensão; construção de uma ponte sobre o Rio Poti, com 240 metros de extensão e 20 de largura; um viaduto ferroviário com 105 metros de comprimento e dois viadutos com 40 metros de comprimento sobre as interseções com as BRs 316 e 343.

