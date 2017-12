Colisão entre motocicleta e caminhão deixa vítima fatal na BR-343

Uma colisão grave entre um caminhão e uma motocicleta na BR-343, no Km 268, no município de Campo Maior, zona centro-norte do Piauí, deixou uma vítima fatal neste sábado. O acidente aconteceu por volta das 15H.

De acordo com informações da PRF, dois homens estavam em uma motocicleta, modelo POP 100, quando tentaram fazer uma ultrapassagem irregular e acabaram colidindo transversalmente com um caminhão. O piloto da moto foi reconhecido como J.S.L, de teria 31 anos, e faleceu no local devido aos graves ferimentos. O outro homem que estava com ele conseguiu pular da garupa e saiu ileso do acidente.

O caminhão que estava vindo em direção à Teresina, ainda arrastou o motociclista por alguns metros do local da batida. O piloto da motocicleta e o outro homem que estava com ele, que não foi identificado, não estavam usando capacete.



Segundo a PRF, o acidente aconteceu por tentativa de ultrapassagem irregular do motociclista. Foto: Divulgação/PRF

Nayara FelizardoGeici Mello