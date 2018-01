Colisão entre duas motocicletas deixa uma pessoa morta em União

Um acidente ocorrido por volta das 5h15min da manhã desta segunda-feira (01), na cidade de União, a 65,1 Km de Teresina terminou, com uma pessoa morta. Trata-se do jovem Antônio Francisco de Oliveira, 23 anos, vítima fatal de uma colisão entre duas motocicletas, ocorrida na Rua Santo Agostinho.

De acordo com o subtenente Adriel de Abreu, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), Antônio Francisco estaria retornando de uma festa de réveillon, quando foi surpreendido por uma motocicleta vindo em sentido contrário, pouco depois de virar na Rua Santo Agostinho. O rapaz não teve tempo de desviar e acabou batendo seu veículo de frente com o outro, sendo arremessado a mais adiante.

“A rua estava sem muito movimento no momento, mas nos informaram que outra motocicleta atingiu a do Antônio de frente e que provavelmente trafegava em alta velocidade. Ouviram o barulho da batida e, ao irem checar, já se depararam com a vítima desacordada e sua motocicleta no chão”, relata o subtenente,

O outro envolvido no acidente fugiu do local, segundo o BPRE. Até o momento a polícia não tem informações de quem se trata e nem que para onde ele teria ido. A Polícia Rodoviária Estadual está fazendo uma varredura no trecho onde ocorreu o fato para verificar a existência de câmeras de segurança que possam ter registrado o acidente. O corpo de Antônio Francisco será trazido para o IML de Teresina.

Maria Clara Estrêla