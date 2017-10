Cinco cidades do Piauí estão entre as 10 mais quentes do Brasil

Cidades piauienses ocupam cinco lugares no ranking dos dez lugares mais quentes do Brasil. Os dados foram registrados na tarde desta quinta-feira (05), pelo Instituto Nacional de Meteorologia, e divulgados pelo site Climatempo. Nas quatro primeiras posições estão as cidades de Esperantina, Gilbués, Oeiras, localizadas no Piauí e Formosa do Rio Preto localizadas na Bahia, onde os termômetros marcaram 40,6°; 40,2°; 40° e 40°, respectivamente.

Floriano (39,9°), Bom Jesus do Piauí (39,9°), Porto Nacional (39,6°), Santa Rosa dos Tocantins (39,7°), Imperatriz e Palmas (39,6°) finalizam a lista das cidades com as maiores temperaturas. Desde o início de outubro, segundo o site, as temperaturas mais elevadas estão sendo registradas no Nordeste, principalmente no Piauí, que está no período conhecido como br-o-bró.

De acordo com as previsões meteorológicas, nesta sexta (06) a temperatura continuará elevada e pode chegar a passar dos 40° C no interior do Estado, e no sertão e oeste da Bahia.

Nayara FelizardoGeici Mello