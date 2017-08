Cidade do Piauí registra mínima de 14ºC e frio é considerado atípico

O frio chegou a alguns municípios do Piauí nos últimos dias, principalmente na manhã desta terça-feira (18), quando os termômetros registraram mínima de 14º em Corrente. O município geralmente tem temperaturas mais baixas, porém chamou atenção o frio em cidades tradicionalmente muito quentes nesse período do ano.

Em Teresina, a mínima de 17°C foi considerada a temperatura mais baixa entre as capitais do Nordeste. Nos municípios de Picos e Floriano, onde pode fazer mais calor que na capital, hoje o frio registrado foi de 16°C.





Ponte estaiada em Teresina (Foto: Arquivo ODIA/Elias Fontinele)

A gerente de Hidrometeorologia da Secretaria do Estado e Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sônia Feitosa, explica que a presença dos ventos resultantes na baixa temperatura, se deve a uma massa polar vinda do sul. “Essa época entre julho e agosto é de transição do período chuvoso para o mais quente. Porém, esse ano a influência da massa polar está mais intensa, por isso as baixas temperaturas”, afirma.

De acordo com Sônia, a frente fria está chegando pelo litoral da Bahia, por isso os registros das temperaturas mais baixas ocorreram no sul do Piauí. “Por conta da alta pressão no núcleo dessa massa, a área de abrangência aumenta. Ela vem ali pelo litoral da Bahia, afetando o sul do Piauí. Em alguns estados a mínima chegou a quase 13º C”, disse.

Segundo estudos meteorológicos, a influência da massa polar deve atrasar o BR-Ó-BRO, mas não o modifica. “A temperatura deve começar a esquentar na última semana de julho. A estimativa para o BR-Ó-BRO é de 41ºC. Se houver algum aumento, não será nada muito alto”, disse Sônia.

A previsão para os próximos dias ainda é de baixas temperaturas. Em Teresina a mínima será de 18°C amanhã. Em Picos e Floriano faz frio de 17°C. Em Simões, baixa para 16°C e em Corrente permanece a mínima de 14°C.

Nayara FelizardoGeici Mello