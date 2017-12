Chuvas moderadas devem marcar a véspera e o dia de Natal no Piauí

As previsões meteorológicas indicam uma possibilidade de chuvas durante as comemorações natalinas no Piauí. Na região Norte do estado, terão mais ocorrências das precipitações, que serão rápidas e de baixa intensidade. A previsão é de chuva fraca nos dias 24 e 25 em Teresina, é o que aponta a meteorologista da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sônia Feitosa.



As chuvas não devem atrapalhar as comemorações do Natal, afirma a meteorologista. Os teresinenses já têm aproveitado na última semana um tempo ameno, com o céu nublado e ocorrência de algumas chuvas marcando o fim do B-R-O Bró e o início do verão. Em relação ao período natalino, a região Sul do Piauí é o onde deve apresentar menor registro de chuvas.

“As chuvas vão acontecer no Piauí todo, de forma isolada, só que serão chuvas fracas. E no extremo sul, no lado sudeste, também é quando vai ter poucas chuvas, menos ainda, possível que nem venha a chover”, afirma.

Para o restante do mês de dezembro, o cenário é o mesmo: registro de chuvas fracas e de forma isolada, quando tem o principio de chuva, acaba e depois de algum tempo volta a cair. A virada do ano também deverá ser regada às chuvas típicas dessa época do ano.

Segundo Sônia Feitosa, as chuvas esperadas para o período estão abaixo da média, especialmente quando comparado a anos anteriores. “As chuvas do fim do ano são típicas, mas estão abaixo da média. Já era pra estar chovendo bem em Teresina. A média em dezembro é 160 mm, mas atingiu somente cerca de 30 mm”, esclarece a meteorologista.

Pelo menos até março de 2018 a tendência é que as chuvas sejam abaixo da média. Em janeiro, a quantidade de precipitações deve aumentar; já em fevereiro, o índice de chuvas no estado será maior ainda, mas ainda não o esperado pelos especialistas.

