Chuva de granizo causa destruição no município de Campo Maior; veja fotos

Pela segunda vez esta semana, uma chuva de granizo deixou rastro de destruição por cidades do Piauí. Desta vez, o fenômeno considerado raro pelos meteorologistas atingiu a cidade de Campo Maior, localizada a cerca de 85 km de Teresina, na tarde desta quarta-feira (10).



No município, a chuva de granizo e os ventos fortes destruíram os telhados de uma padaria e de um posto de gasolina. Além disso, há relatos de que até uma torre de transmissão teria caído por conta da tempestade.

Assustados e surpresos com o temporal, vários moradores decidiram registrar os estragos provocados pelas pedras de gelo nos bairros Cidade Nova, Parque Estrela e Fripisa. Alguns relatam que os granizos chegaram a ter o tamanho de uma bolinha de gude.

Outros casos

Na última segunda-feira (8), o mesmo fenômeno foi registrado por moradores dos municípios de Santana do Piauí e Santa Cruz do Piauí, ambos localizados no sul do estado. Algumas casas chegaram a ser destelhadas por conta do granizo e dos ventos fortes que acompanham a tempestade.

Veja fotos:

Nathalia Amaral