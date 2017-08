Canyon Fest Poti movimenta o município de Castelo do Piauí este fim de semana

O município de Castelo do Piauí, no norte do Estado, sedia a primeira edição do Canyon Fest Poti. O evento teve início ontem (28) e segue até amanhã (30), na Praça Aluísio Lima, e reúne turismo, gastronomia, artesanato e música.

O objetivo dessa ação é fortalecer as atividades turísticas da região, com destaque para o Cânion do Rio Poti. A ideia é também promover um novo roteiro integrado por meio da parceria entre os municípios de Buriti dos Montes, Castelo do Piauí e Juazeiro do Piauí. Na noite de ontem (28), aconteceu a solenidade de abertura oficial do evento. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades.

“Durante esses três dias de evento, o Canyon Fest Poti destacará as belezas naturais da região. Esse evento fortalecerá a cadeia produtiva do turismo e com isso todo o município ganha. O Sebrae realizou diversas capacitações para preparar os empresários locais para que eles pudessem oferecer seus serviços de forma ainda mais efetiva”, destacou a analista do Sebrae no Piauí, Céres Rebelo.

O prefeito de Castelo do Piauí, José Magno Soares, agradeceu a parceria entre a Prefeitura, o Sebrae e o Governo do Estado, durante a abertura. “Esse evento é resultado da dedicação entre as entidades parceiras. Temos como foco desenvolver a cidade por meio do turismo e a região de Castelo tem os elementos necessários para isso. O povo que recebe bem e as paisagens naturais únicas mostram essa força”, afirmou o prefeito, ao lado dos gestores dos municípios de Buriti dos Montes e Juazeiro do Piauí, Valmi Soares e José Valdo Soares, respectivamente.

O deputado estadual, João de Deus, que na ocasião estava representando o governador do Estado, Wellington Dias, ressaltou a importância do evento para o Piauí. “Nosso Estado tem paisagens turísticas belíssimas. O Canyon Fest Poti é uma forma de valorizar e divulgar os atrativos da região. Almejamos nos próximos anos, ter uma cadeia de turismo bem estruturada para que o visitante venha sempre para nosso Estado”, declarou o deputado.

O Canyon Fest Poti conta ainda com uma feira multissetorial, localizada na Praça Aluísio Lima. Nesse espaço estarão estandes institucionais, de empresas do agronegócio, artesanato e alimentação, com destaque para as indústrias de cachaça do município, que é referência na produção do destilado no Piauí. O evento conta com shows de cantores e bandas locais e nacionais. Entre as atrações estão Joelma, José Augusto e Zezo. Ontem (28), o grande destaque foi o grupo Raça Negra.

O cânion do Rio Poti

Uma beleza da natureza escondida. Essa pode ser uma das definições que o Cânion do Rio Poti pode receber. A formação geográfica pode ser definida como uma fenda entre paredões rochosos criada pela passagem da água. A paisagem está localizada entre os municípios de Castelo do Piauí, Buriti dos Montes e Juazeiro do Piauí.

O Cânion tem uma extensão de mais de 150 quilômetros. O rio Poti corta boa parte dos paredões, mas em certo ponto a água dá lugar a uma paisagem mais rústica, onde as grandes placas de pedra se impõem, tornando a paisagem ainda mais instigante.

Sebrae