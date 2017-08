Cantor Paulynho Paixão pede ajuda para combater problema com drogas

O cantor e compositor piauiense Paulynho usou as redes sociais para pedir ajuda contra a dependência de álcool e drogas. Paulynho gravou um vídeo onde relata que sua carreira está parada por conta da dependência, e que quer retomá-la.



O cantor fez grande sucesso no Piauí nos últimos anos com composições românticas, e ficou famoso em todo o nordeste. Paulynho também fez parcerias e compôs músicas para artistas de alcance nacional. Agora, sua carreira está parada.



“Tenho músicas gravadas por Léo Magalhães, Luan Santana, Guilherme e Santiago, Bonde do Brasil, Gusttavo Lima, Aviões do Forró, As Coleguinhas, Joelma...”, relata o cantor. “a Minha carreira ia muito bem, graças a Deus. Só que infelizmente eu acabei me envolvendo com bebida, com droga, e estou saindo dessa vida e pedindo a ajuda de vocês, tá bom? Quem puder me ajudar a voltar ao meu trabalho”.





Paulynho Paixão também fala no vídeo sobre os prejuízos que a dependência lhe causou, como o afastamento da família e a pausa na carreira musical. “Perdi minha família, me afastei da minha família e estou na luta”, desabafa o cantor. “Não está sendo fácil recuperar, reconquistar meu trabalho e eu conto com a ajuda de vocês, quem puder me ajudar, eu fico muito feliz”.





Nayara FelizardoAndrê Nascimento