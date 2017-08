Caminhão-tanque tomba entre Marcos Parente e Eliseu Martins e um morre

Este sábado foi violento nas rodovias do Piauí, onde foram registrados pelo menos dois acidentes com vítimas. Um deles ocorreu na BR 343, próximo a Piripiri, e o segundo no trecho entre os municípios de Marcos Parente e Eliseu Martins. Este último envolveu um caminhão-tanque carregado de gasolina, que tombou ao sair da pista, deixando uma pessoa morta.

Segundo o Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros, a demora no procedimento para retirada do veículo do local se deve ao risco de explosão, já que uma grande quantidade de líquido inflamável foi despejada sobre a pista.

De acordo com o tenente Carlos Nascimento, as equipes precisaram isolar a área para o caso de uma eventual explosão, e o caminhão-tanque precisa ser esvaziado antes de ser guinchado e removido do local.



“Nossa equipe tem que ser extremamente cautelosa, porque o caminhão tombou em uma área de mata e qualquer movimento errado pode provocar uma combustão, resultando numa explosão de grandes dimensões. Se atingir a vegetação, então, o fogo pode se alastrar rapidamente, principalmente por conta desse período de pouca umidade”, explica o tenente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a estimativa é que o tanque transportava 15 mil litros de gasolina e 15 mil litros de diesel. No entanto, essa quantidade só será confirmada quando os policiais tiverem acesso à nota fiscal.



Uma empresa de Fortaleza está vindo para realizar o destombamento do veículo, trabalho que deve ser iniciado na manhã desta segunda-feira. Enquanto isso, policiais rodoviários se revezam na orientação do trânsito e controle de tráfego no local.

Ainda de acordo com a PRF, a Secretaria do Meio Ambiente de Teresina recomendou que o trecho permaneça interditado até a resolução do problema, por conta do alto risco de incêndio. Para evitar que isso ocorra, as equipes presentes no local também estão realizando o resfriamento da pista.

O cuidado redobrado também é necessário porque parte do asfalto encharcado pelo combustível está cedendo, o que pode resultar em novos acidentes.

A identidade da vítima não foi informada até o final da tarde deste domingo.



Maria Clara Estrêla e Cícero Portela