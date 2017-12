Bombeiros são acionados para controlar incêndio no Hospital Tibério Nunes

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30 deste domingo (10) para combater um incêndio no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, a 247 km de Teresina.

Incêndio ocorreu na madrugada deste domingo (Foto: Portal JC 24 horas)

As chamas foram controladas rapidamente, e não houve feridos. "Vimos que ocorreu um curto-circuito num ar-condicionado na ala do CPD [Centro de Processamento de Dados]. E graças a Deus foi resolvido a tempo. Olhamos as instalações e está tudo ok. Não tem mais nenhum perigo", afirmou o soldado Carlos Sousa, um dos bombeiros que atuou na ocorrência.

A direção do hospital divulgou uma nota informando que as chamas chegaram a atingir uma das enfermarias, mas reiterou que ninguém ficou ferido. Este é o terceiro incêndio que atinge o Hospital Regional Tibério Nunes nos últimos anos.



Enquanto o fogo era controlado, os pacientes que estavam internados no hospital foram colocados na calçada.



Segundo o cabo Márcio Rocha, do Corpo de Bombeiros em Floriano, o hospital foi evacuado por precaução. Ao todo, três homens da corporação atuaram no combate às chamas.

"Quando chegamos, os funcionários do hospital já tinham utilizado alguns extintores para conter o fogo, e a gente só concluiu o trabalho, porque alguns equipamentos ainda estavam em chamas", detalha o cabo Márcio Rocha.

Em Floriano o Corpo de Bombeiros possui apenas um veículo de combate a incêndios.

Confira a nota divulgada pela direção do hospital:

A direção do Hospital Regional Tibério Nunes, de Floriano, comunica oficialmente a causa do incêndio desta madrugada, que se iniciou no CPD e chegou a atingir a enfermaria 19 da Ala A. O incêndio, que não aconteceu no setor administrativo, foi ocasionado por um curto circuito no ar-condicionado da sala do CPD, que precisa ficar ligado 24 horas. Os funcionários perceberam o problema, que logo foi resolvido. Ninguém ficou ferido e houve apenas danos materiais, já que há toda uma logística para agir rapidamente neste tipo de incidente. Ancelmo Jorge - Dir.HRTN





Portal JC 24 horas fez vídeo do momento em que os bombeiros encerravam o trabalho de combate às chamas, que durou cerca de uma hora

Cícero Portela