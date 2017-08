Bombeiros já atenderam a 181 ocorrências no litoral piauiense nas férias

Desde o último dia 15, uma equipe do Corpo de Bombeiros está de prontidão no litoral piauiense para intensificar segurança dos banhistas que visitam Parnaíba e região durante o período das férias. Até o momento foram atendidas 181 ocorrências na região, de acordo com o balanço apresentado hoje (30) pelo Centro Integrado de Segurança. A média é de pelo menos 12 ocorrências por dia e dentre as mais comuns está a prevenção e o socorro a vítimas de afogamento.



Com postos avançados fixos nas praias de Atalaia, Coqueiro, Macapá, Maramar, Barra Grande e Pedra do Sal, até o momento 15 pessoas em potencial risco de afogamento foram resgatadas do mar. Outro caso, registrado dia 21 de julho acabou tendo como vítima fatal um comerciante de Barras que pescava no rio Longá, em Caxingó.

Até o momento, foram registrados quatro acidentes, com duas pessoas sendo retiradas das ferragens pela equipe do Corpo de Bombeiros, e uma vítima fatal. Sete outros atendimentos foram a pessoas com mal súbito (desmaio), oito incêndios em vegetação e cinco em lixões controlados. Outros atendimentos, como auxílio a encontrar crianças perdidas, chegaram a 41 casos. A prevenção a afogamentos, como alertas a banhistas muito afastados da orla da praia representam 65 intervenções.

O comandante do 2º BBM de Parnaíba, Major Rivelino, informou tanto o Governo do Estado quanto a Secretaria de Segurança Pública determinaram atenção com trabalho preventivo para minimizar acidentes e ocorrências de incêndio. O major avalia o trabalho de forma positiva e afirma que os objetivos estão sendo alcançados.

“Este trabalho conta com 23 Bombeiros de Parnaíba e o reforço de 15 homens vindos de Teresina, fruto da sensibilidade dos Comandantes do CBM e da PMPI. Até aqui o trabalho está tranquilo e assim queremos que permaneça. Para isso nossa equipe está atenta para agir até o final da Operação Férias e assim dar segurança aos banhistas”, afirmou Major Rivelino de Moura, comandando operação dos Bombeiros neste período de férias.

Maria Clara Estrêla