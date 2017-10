Bancos começam a funcionar mais cedo a partir de segunda no PI

Quem procurar por atendimento bancário no Piauí deverá ficar atento porque a partir da próxima segunda-feira (16) as agências do Estado começarão a funcionar uma hora mais cedo e encerarão suas atividades uma hora antes também. Isso em razão do Horário de Verão, que começa à meia noite deste domingo (15).



Apesar de valer apenas para 10 estados e o Distrito Federal (regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil), o Horário de Verão vai afetar o funcionamento de instituições cujo atendimento tem por base o horário de Brasília. Transações bancárias, realização de concursos públicos e embarque e desembarque de voos operados por companhias nacionais terão suas atividades adiantadas em uma hora.

O Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBF-PI) informou que as agências de todo o Estado abrirão suas portas a partir das 9 horas da manhã e o atendimento vai até as 15 horas. Concursos, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 05 e 12 de novembro, e tem horário de início previsto para o meio dia, começará no Piauí as 11 horas da manhã, quando os portões dos centros de aplicação de prova começarão a ser fechados.

Com relação à companhias aéreas, a recomendação das três principais empresas do Brasil, Latam, Azul e Gol, é que os passageiros se informem diretamente nos canais de atendimento sobre os horários de embarque desembarque do seu voo. As três companhias informaram que os bilhetes de embarques emitidos para depois do dia 15 já levaram em consideração o Horário de Verão, mas o passageiro deve ficar atento para possíveis mudanças e procurar se informar diretamente junto à companhia.

Maria Clara Estrêla