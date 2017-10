Após três anos, elevado da Miguel Rosa será inaugurado no Dia do Piauí

Com as obras iniciadas em 2014, o elevado da Avenida Miguel Rosa, na zona sul de Teresina, está previsto para ser inaugurado no próximo dia 19 de outubro, data em que é comemorado o dia do Piauí.As obras, conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI), irá interligar a região sul da capital, que compreende uma das entradas da cidade pela BR-316, com o Centro da cidade, desafogando o trânsito.

Elevado da Miguel Rosa será inaugurado no Dia do Piauí. (Foto: Divulgação/Ccom)



Faltando duas semanas para a inauguração, os trabalhadores estão trabalhando na conclusão da pavimentação asfáltica e da iluminação. Por ser um empreendimento de grandes proporções, foram usados 750 m³ de concreto somente para levantar a laje. Já, as pistas do elevado possuem 320 metros de extensão, sendo 15,50 metros de largura divididos em quatro pistas de 3,5 m, enquanto a rampa de acesso possui 48 metros de extensão.

“Vamos agora colocar o asfalto e em seguida a sinalização de tráfego na área”, afirmou Lourimar Linard, engenheiro residente da obra. Após a entrega do elevado, a obra segue para a segunda etapa que consiste na escavação de trincheira, drenagem e desvio de adutoras. O rebaixamento vai interligar a pista que passa pela Rodoviária de Teresina em direção a Timon (MA). Nas duas obras serão investidos R$ 24.345.820,85, recursos do programa Pró-Desenvolvimento II, do Governo Federal.

Impasses

Desde o início das obras, a construção do viaduto gerou alguns impasses. O empreendimento começou a ser construído em 2014, mas os recursos iniciais só contemplaram a construção do elevado, estimado em R$ 12 milhões. Foi realizada uma licitação e o consórcio vencedor teve dificuldades em conduzir a obra. O DER teve, então, que rescindir o contrato e a segunda empresa que assumiu a obra conduziu os trabalhos regularmente.





Nathalia Amaral