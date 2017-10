Linha 192 do SAMU é restabelecida após quase quatro horas fora do ar

Atualizada às 14h38min

O número 192 do SAMU já pode voltar a ser utilizado para solicitar atendimentos de urgência. A empresa responsável pela telefonia da área onde o fica a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência montou uma rede de emergência com três linhas somente para atender aos chamados.

A rede foi atingida por vândalos que danificaram os cabos da operadora de telefone e técnicos da empresa responsável continuam trabalhando na área para restabelecer todos os serviços.

A Fundação Municipal de Saúde continua com o telefone 99490-7611 atendendo as chamadas para o SAMU e reforça a importância do serviço de atendimento de urgência para a população.

Iniciada às 13h37min

O número do atendimento de urgência do SAMU Teresina, o 192, está temporariamente desativado depois que uma torre de telefonia da Capital foi alvo da ação de vândalos. Quem precisar de atendimento do SAMU pelas próximas horas deve contatar o serviço pelo número 99490-7611.



A Fundação Municipal de Saúde (FMS) informou que já contatou a empresa responsável pela torre e que técnicos já estão trabalhando na área para poder restabelecer a linha 192. No entanto, não há previsão para a conclusão dos serviços.

A FMS pede a compreensão da população e reforça a importância da manutenção do serviços de atendimento do SAMU.

Maria Clara Estrêla, com informações da Fundação Municipal de Saúde