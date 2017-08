Amor na prisão: 22% das detentas mantém relacionamento homoafetivo

É privadas de liberdade que muitas mulheres da Penitenciária Feminina de Teresina conseguem ser livres para vivenciar um amor fora dos padrões. De acordo com os dados do Serviço Social da unidade, pelo menos 32 detentas possuem relacionamento homoafetivo, o que representa 22% das mulheres presas.

A assistente social da penitenciária, Margareth Monteiro Martins, afirma que existem 15 casais formados dentro da unidade, além de duas reeducandas que recebem visita íntima de suas companheiras. “Quando as mulheres estão presas e assumem o relacionamento, elas ganham o direito de ficarem na mesma cela. Se a companheira está fora, ela pode fazer a visita íntima a cada 15 dias”, explica.

Diante dessa realidade, o Grupo Matizes incluiu a Penitenciária Feminina no projeto “A Gente Quer Viver Pleno Direito”, que trabalha a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s) e é desenvolvido com o apoio do Fundo Posithivo.

Segundo Marinalva Santana, coordenadora do Grupo Matizes, além das mulheres que assumem o relacionamento homoafetivo dentro da penitenciária, existem aquelas que têm a prática sexual, mas não são lésbicas ou bissexuais. “É por isso que realizamos essa ação focada na prevenção de IST´s em mulheres que fazem sexo com mulheres”, afirma.



Marinalva Santana, coordenadora do Grupo Matizes, são promovidas ações focadas na prevenção de IST´s em mulheres que fazem sexo com mulheres (Foto: Yuri Ribeiro/O Dia)



A oficina com o tema “Sexo entre mulheres: prevenindo as Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST”, foi ministrada pela estudante de medicina da Facime (Uespi), Marina Mendes, que está fazendo seu Trabalho de Conclusão de Curso sobre a saúde da população carcerária feminina no Piauí.

Segundo a estudante, é importante conscientizar e tirar as dúvidas das mulheres para que elas pratiquem sexo de forma segura. “A prevenção na relação sexual entre mulheres muitas vezes é esquecida, tanto no sexo oral como no uso de brinquedos sexuais”, alerta Marina.

Algumas orientações são as mesmas dadas a um casal heterossexual. “É importante usar preservativo, evitar o contato direto de pele com pele e com as mucosas e secreções. Não é só a penetração que transmite doenças”, orienta a estudante.

A enfermeira da Penitenciária Feminina, Maria Clara Evangelista, afirma que um levantamento realizado até o dia 24 de abril deste ano identificou 22 mulheres privadas de liberdade infectadas, sendo duas delas com HIV, 15 com sífilis e cinco com hepatite C. “Essas mulheres chegam ao sistema prisional com todas as vulnerabilidades possíveis e geralmente descobrem somente aqui que possuem alguma IST. Ao serem diagnosticadas, elas são encaminhadas para o serviço de referência”, disse Clara.

Prêmio

A Penitenciária Feminina de Teresina foi a única unidade prisional vencedora no edital lançado pela Organização Panamericana de Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúde, que reconheceu projetos voltados para a saúde da mulher. A premiação acontece em Brasília, no dia 20 de agosto.

Ao todo, 22 projetos se inscreveram em todo o Brasil e seis foram selecionados. Dentre esses, o único que não era de universidade e nem instituto de pesquisa foi o “Passo a Pássaro”, elaborado e executado dentro da penitenciária feminina de Teresina.

Segundo a diretora da unidade, Socorro Godinho, o projeto utiliza a metodologia do tratamento comunitário, criada pelo psiquiatra italiano Efrem Milanese e que já é desenvolvida em presídios na América Latina. “O que nos trouxe para essa metodologia foi a necessidade de tratar a dependência química. Através desse projeto, nós cuidamos das mulheres de forma integral, ou seja da saúde orgânica, mental e social”, explica.

Nayara Felizardo