Um trágico acidente na BR-135, conhecida como Rodovia da Morte, deixou duas vítimas fatais, entre elas um bebê de seis meses. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (05), na região do município de Corrente, a cerca de 818 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo envolvido no acidente, um Fiat Strada com placa PAD-0241 do Distrito Federal, capotou ao tentar realizar uma ultrapassagem.



As vítimas fatais são pai e filho, identificados pelas iniciais B. H. C. F., de 38 anos, e o bebê de seis meses, A. M. C. C. A mãe, identificada como A. A. M. de 34 anos, e outro filho de 8 anos também estavam no carro no momento do acidente, mas tiveram apenas ferimentos leves. De acordo com a PRF, o veículo capotou diversas vezes até sair da pista e ficou completamente destruído.

Acidente na BR 135 deixa dois mortos, entre eles um bebê de seis meses. (Foto: Divulgação/PRF)



Em balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal, já foram registradas 43 mortes em acidentes na BR-135, que liga o Piauí ao estado da Bahia, somente em 2017. A BR é a principal rodovia em números de acidentes com mortos no estado. Tabme´mConsiderada pela PRF uma rodovia com deficiência estrutural crítica, em determinados o desnível entre o asfalto e a área lateral da pista chega a 30 cm.

Nathalia Amaral