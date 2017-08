Picape com sete pessoas capota na BR-020 e servidor da Sefaz morre

O servidor da Secretaria de Fazenda Daniel Moura Fé faleceu na manhã desta quinta-feira (27), após sofrer um acidente de carro próximo à cidade de São João do Piauí, a cerca de 460 km de Teresina.

A jornalista Flalrreta Alves, esposa de Daniel, e a filha do casal, Isadora, sofreram apenas ferimentos leves, bem como as outras quatro pessoas que estavam no veículo - uma Fiat Strada (placa OUA 3419).

A picape capotou por volta das 7 horas da manhã, na BR-020, entre Simplício Mendes e São João do Piauí.

Uma comitiva da deputada Rejane Dias (PT) viu o carro capotado à beira da rodovia e acionou a Polícia Militar em São João.

Inicialmente, o capitão Edilson Souza, comandante da Companhia da PM no município, informou que cinco pessoas estariam na Fiat Strada. Esta informação, no entanto, foi corrigida pela Coordenadoria de Comunicação do Governo do Estado (CCom), que confirmou haver sete pessoas na picape - sendo quatro adultos e três crianças.

Além do servidor da Sefaz, Daniel, e da sua esposa Flalrreta, também ocupavam o veículo duas mulheres, identificadas como Maria Luiza Vila Nova e Francielma Rodrigues de Carvalho, além de três crianças - Yasmin Catarina Vila Nova de Sousa, Yngrid Emanuela Vila Nova de Sousa e Isadora Alves Moura Fé (filha do casal).

Ainda de acordo com a CCom, Daniel Moura Fé chegou a ser atendido por uma ambulância do Samu Avançado e estava sendo conduzido para o Aeroporto de São Raimundo Nonato, de onde seria trazido para a capital por uma aeronave do Samu Aéreo. No trajeto o servidor da Sefaz sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Maria Luiza Vila Nova foi a sobrevivente que sofreu as lesões mais graves. Segundo a CCom, quando foi socorrida ela estava "com o nível de consciência reduzido, um pouco desorientada, hipodérmica, hipotensa e com uma lesão medular".

Maria Luiza foi encaminhada para o Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, para assistência em neurocirurgia.

As demais cinco ocupantes do veículos estão em "bom estado geral" e "conscientes".

Flalrreta ficou emocionalmente abalada ao receber a confirmação da morte do marido. Em seu perfil no Facebook, a jornalista prestou uma homenagem a Daniel, afirmando que ele foi a "melhor pessoa" que ela conheceu na vida.

Também pelo Facebook, Flalrreta havia pedido orações para o marido, enquanto ele estava sendo transportado pelo Samu. “Estamos relativamente bem (vivos!!). Equipe médica atuando como pode, familiares e amigos prestando a devida assistência”, escreveu.



Por volta das 19 horas desta quarta-feira (26), o casal estava com a filha em um restaurante em Simplício Mendes, que fica a cerca de 75 km de São João do Piauí, pela rodovia BR-020, onde o acidente ocorreu.

Leia a íntegra da nota divulgada pela CCom:

Sobre o acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (27), na BR-020, entre os municípios de São João do Piauí e João Costa, a Coordenadoria de Comunicação do Governo do Estado informa que sete pessoas deram entrada no Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros, em São João do Piauí, sendo quatro adultos, identificados como (Maria Luisa, Francielma, Flarreta e Daniel) e mais três crianças (Iasmin, Ingrid e Isadora). Todos foram encaminhados rapidamente para receberem os primeiros atendimentos médicos. Todas as mulheres e crianças passam bem e o caso que necessita de mais cuidados é o de Daniel Moura Fé, que será encaminhado para o aeroporto de São Raimundo Nonato, de onde será transportado para Teresina através do Samu Aéreo. A Secretaria de Estado da Saúde está dando todo o suporte necessário para o pleno atendimento das vítimas, bem como a Secretaria de Fazenda, onde Daniel é servidor efetivo.

Nayara Felizardo e Cícero Portela