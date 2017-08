Acidente deixa uma pessoa morta e três feridos na BR-343

Um grave acidente registrado na BR-343, na altura de Piripiri, deixou uma pessoa morta e pelo menos outras três feridas. O fato ocorreu na tarde deste sábado (22) quando um veículo modelo Corsa Classic, de placa PSN-5529, colidiu com uma árvore depois que saiu da pista.

Os sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri e dois deles devem ser transferidos para Teresina por conta da gravidade das lesões. O veículo saiu da pista e bateu transversalmente nas árvores e o impacto da colisão foi tão violento que o carro quase partiu ao meio.

A Polícia Rodoviária esteve no local, mas não divulgou as identidades das vítimas. Disse apenas que todos os ocupantes do carro eram do sexo masculino. As causas da perda da direção pelo motorista também ainda não foram divulgadas.

Maria Clara Estrêla, com informações do Piripiri Repórter