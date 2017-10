Acidente deixa uma pessoa gravemente ferida na BR-343

Um grave acidente ocorrido por volta das 09h40min no quilômetro 271 da BR-343, altura de Campo Maior, deixou uma pessoa seriamente ferida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tratou-se de uma colisão frontal entre dois carros e duas motocicletas.



Os veículos envolvidos são um carro modelo Nissan March, um carro modelo Ford Fiesta e duas motos modelo Suzuki. O inspetor Barros, porta-voz da PRF, informou que o ferido grave é o condutor de uma das motos.



Foto: Divulgação/PRF

“Uma das motocicletas foi realizar uma ultrapassagem quando colidiu com um automóvel. O impacto da batida foi tanto que a moto partiu ao meio e uma das partes dela se chocou com outra motocicleta que trafegava na via. Esta outra moto, por sua vez, acabou batendo em outro automóvel”, relata o inspetor.

Até o momento, a PRF não repassou informações a respeito dos ocupantes dos outros veículos envolvidos no acidente.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI