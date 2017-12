429 presos vão deixar temporariamente o sistema prisional no final do ano

A Secretaria de Estado da Justiça divulgou nesta quinta-feira (21) o número de detentos que serão beneficiados com a saída temporária de final de ano no Piauí. Ao todo, 429 presos de oito unidades deixarão a prisão entre os dias 24 de dezembro e 01 de janeiro de 2018.



A Colônia Agrícola Major César é a que mais terá detentos beneficiados com a saída temporária: 330 ao todo. Logo em seguida aparece a Unidade de Apoio Semiaberto de Teresina, com 58 presos beneficiados; a Penitenciária Feminina na Capital, com 20 detentas que sairão temporariamente.

Além destas três unidades, mais 11 presas serão liberadas por uma semana da Penitenciária Feminina de Picos, cinco detentos da Irmão Guido, dois da Penitenciária de Oeiras, dois da Casa de Custódia e um preso da Unidade de Esperantina. Nas demais unidades penais do Estado, como o presídio de Floriano, Bom Jesus e o Centro de Detenção Provisória de Altos, não tiveram detentos beneficiados com a saída temporária.

Em que consiste

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal voltado aos condenados que cumprem regime semiaberto, sendo de competência do juiz da execução penal, no caso de Teresina o juiz Vidal de Freitas, conceder o benefício. Os detentos que recebem o direito deve retornar à unidade penal após um prazo preestabelecido pela autoridade judiciária e que geralmente é de sete dias

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Justiça