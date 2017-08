“O vazio da saudade só aumenta”, diz Francisco Costa sobre a morte da filha

O diretor do Instituto de Águas do Piauí e ex-secretário de Saúde, Francisco Costa, usou seu perfil no Facebook para falar sobre a filha Alyria Costa, que morreu aos 10 anos vítima de um acidente ocorrido na última quarta-feira (26) na BR 230.



Francisco Costa compartilhou o convite da missa de sétimo dia e escreveu que viveu seu pior pesadelo nos últimos dias. “Algo que nunca, nem no meu pior pensamento, imaginei viver. Perdi minha princesa Alyria! Linda, alegre e companheira. As lágrimas cessam, mas o vazio da saudade só aumenta”, lamentou.

Mesmo com todo o sofrimento, o pai agradece pela vida da outra filha Alycia Costa, de 5 anos. “Com toda a tristeza que carrego no peito, agradeço a Deus pela vida da minha outra princesa, Alycia, e de sua mãe, Sara Jane, que sobreviveram à esse terrível acidente”, disse.

A menina foi salva porque estava em segurança na cadeirinha destinada a crianças da sua idade. Ela teve que passar por uma cirurgia, mas já recebeu alta.

O veículo era conduzido por Rubens Nery, namorado de Sara Jane Morais Vieira. Ele também morreu. Já a mãe das meninas precisou passar por uma cirurgia e ainda está na UTI, mas o quadro é estável.

O ex-secretário de saúde agradeceu o socorro prestado pela ambulância de Nazaré do Piauí, pelo atendimento realizado pelo Samu de Floriano e de São Francisco do Piauí. Também mencionou o Hospital Regional Tibério Nunes, a PRF e o Corpo de Bombeiros, o Samu aéreo e o Hospital São Marcos.

A missa de sétimo dia de Alyria Costa acontece no próximo dia 31, na Igreja Matriz de São Francisco do Piauí, às 17h30. Uma celebração também será realizada na mesma data em Teresina, na capela da Polícia Militar, às 7h30.

