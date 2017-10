Voo de Paris para Los Angeles tem falha no motor e pousa no Canadá

Um voo da Air France de Paris para Los Angeles fez um pouso de emergência no Canadá neste sábado (1º) após um dos quatro motores sofrer sérios danos enquanto a aeronave sobrevoava o Atlântico. Ninguém se feriu.

O voo 66 partiu do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, com cerca de 500 passageiros, e aterrissou em Goose Bay, na província de Labrador, no leste do Canadá, por volta das 12h42 horário local (11h42 no horário de Brasília), de acordo com a companhia aérea.

Um passageiro postou fotos dos danos à aeronave em uma rede social e disse ter sentido um forte baque devido à falha no motor.

A Air France afirmou em um comunicado que os pilotos e a tripulação "lidaram com esse sério incidente perfeitamente".

A aeronave, um Airbus 380, tinha cerca de sete anos de uso. O motor foi fabricado pela Engine Alliance, uma joint venture entre a General Electric e a Pratt & Whitney, unidade da United Technologies.





Folhapress