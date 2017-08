Vítimas dos atentados na Catalunha são de 35 nacionalidades

Ao menos 14 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas nos atentados ocorridos na Catalunha. Em Barcelona, houve 13 mortos, e o ataque em Cambrils deixou uma vítima. Entre mortos e feridos nos atentados há pessoas de 35 nacionalidades.

A primeira vítima identificada foi o italiano Bruno Gulotta, que tinha 35 anos, pai de dois filhos -um dos quais levava pela mão no momento da ação, segundo o jornal britânico "Telegraph". Resgatada pela mulher de Gulotta, Martina, a criança sobreviveu.

A outra vítima italiana é Luca Russo, que estava com 25 anos e passava férias com sua namorada em Barcelona.



Foto: EPA

O primeiro ministro de Portugal, Antonio Costa, afirmou que uma mulher portuguesa de 74 anos está entre as vítimas do ataque em Barcelona. Ela passeava com sua neta.

Segundo a agência de notícias Associated Press, também morreu nas Ramblas a belga Elke Vanbockrijck. Ela estava de férias em Barcelona com o marido e os filhos.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse que um cidadão norte-americano está entre os mortos nos atentados.

Folhapress