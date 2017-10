Trump diz que tentar negociar com a Coreia do Norte é perda de tempo

O presidente americano Donald Trump contou neste domingo (30) que disse ao secretário de Estado, Rex Tillerson, que ele estava "perdendo tempo tentando negociar com o homem do foguete [King Jong-un]".

O post em sua conta pessoal no twitter fez referência às declarações feitas por Tillerson no sábado (30) durante uma viagem à China.

O presidente norte-americano, Donald Trump (Foto: Divulgação)

O secretário de Estado afirmou na ocasião que os EUA estavam abertos ao diálogo com a Coreia do Norte e que Washington dispunha de canais de comunicação diretos com o regime de King Jong-un, mas que o ditador não tinha demonstrado interesse em negociar.

"Poupe sua energia, Rex, nós faremos o que precisa ser feito!", escreveu Trump.

Um funcionário de alto escalão do governo americano disse que, considerando as últimas provocações feitas por Pyongyang, o presidente não acredita que este seja um bom momento para negociar com a Coreia do Norte.

Ele também afirmou que os canais de comunicação aos quais Tillerson se referiu são destinados a negociações sobre o retorno de cidadãos americanos detidos pelo regime norte-coreano.

A realização de testes balísticos por Pyongyang aumentou a tensão entre Donald Trump e Kim Jong-un, que têm trocado ameaças nos últimos meses.

Folhapress