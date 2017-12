Trem descarrila em viaduto dos EUA; há mortos e feridos

Um trem descarrilou nesta segunda-feira (18) em um viaduto no estado de Washington, nos Estados Unidos, e caiu na rodovia que passa abaixo dele. O acidente deixou mortos e feridos, mas o número de vítimas ainda é desconhecido. A causa é investigada.

Trem descarrila em viaduto dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/ Twitter/ Trooper Brooke Bova)



No total, 77 pessoas foram transportadas a um hospital local. Os serviços de resgate continuam. O trem transportava cerca de 78 passageiros e 5 tripulantes, segundo a Amtrak, empresa estatal de transporte ferroviário.

O porta-voz do xerife de Pierce, Ed Troyer, disse a repórteres no local que há "múltiplas mortes", além de feridos. Ele também informou que nenhum motorista que estava na rodovia foi morto, mas alguns ficaram feridos.

O acidente, que ocorreu perto da cidade de Tacoma, provocou uma grande resposta dos serviços de emergência.

Imagem mostra trem que descarrilou nesta segunda-feira (18) no estado de Washington, nos EUA (Foto: Reprodução/ Twitter/ Pierce Co Sheriff)

Um passageiro que sobreviveu ao acidente, Chris Karnes, disse à TV local KIRO 7 que os passageiros tiveram que sair pelas janelas do trem, porque as portas de emergência não estavam funcionando. Ele contou que o trem passava por uma curva e que de repente começou a sentir como se o veículo estivesse descendo uma colina.

"A próxima coisa que sabemos é que batemos nos assentos das frentes, as janelas quebraram, nós paramos, e havia água saindo do trem. As pessoas gritavam", contou.

O xerife do condado de Thurston alertou sobre um "grande incidente" e afirmou que o trem está bloqueando a rodovia I5.

A Amtrak, empresa estatal de transporte ferroviário, disse pelo Twitter que "está ciente do incidente envolvendo o trem 501" e que dará atualizações quando estiverem disponíveis.



G1