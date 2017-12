Shopping celebra Ano-Novo chinês com estátua de

Um shopping center no norte da China está inaugurando as celebrações pelo Ano-Novo chinês com uma estátua de cachorro com grandes semelhanças com o presidente dos EUA, Donald Trump. Pelo calendário lunar, o chineses entrarão no Ano do Cachorro em 16 de fevereiro.

A estátua gigante do cachorro, com cabelos e sobrancelhas dourados e um dedo indicador em riste, foi instalada no shopping na cidade de Taiyuan, capital da província de Shanxi.



Foto: NASA/Aubrey Gemignani/Fotos Públicas



Trump, 71, nasceu no Ano do Cachorro, que ocorre a cada 12 anos, segundo informou o jornal chinês "People's Daily".

Muitos moradores e turistas têm tirado fotos diante do cachorro e postando fotos nas redes sociais com a hashtag #TrumpDog.

No final de 2016, o mesmo shopping fez uma estátua de galo também com as feições de Trump para celebrar o Ano do Galo.

Folhapress