Pyongyang prepara teste com míssil que pode atingir Alasca

A Coreia do Norte estaria preparando um novo teste com mísseis e um novo lançamento deve ser realizado nos próximos dias, informaram fontes da Defesa dos Estados Unidos na noite desta terça-feira (26) à mídia norte-americana. As informações apontam que o míssil lançado seria de alcance internacional e que teria capacidade de atingir o Alasca.

De acordo com as informações do Pentágono, houve um aumento da movimentação de veículos próximo a um dos locais mais comuns de lançamentos, a cidade de Kusong, desde a última sexta-feira (21).

O mais provável é que o teste ocorra no dia 27 de julho, data em que o país celebra o “Dia da Vitória”, quando houve o fim do conflito armado com a vizinha Coreia do Sul.

O último lançamento de um equipamento semelhante, ocorrido em 4 de julho, foi bem sucedido e causou preocupação ao redor do mundo.

Ainda ontem, a agência de notícias norte-coreana KCNA informou que o país pode fazer um “ataque nuclear” no “coração dos EUA” se a postura de Washington continuar a ser a de ameaças a Pyongyang.

Para a agência, “ficou claro” que a postura norte-americana sob o comando de Donald Trump é “causar uma mudança de regime” e derrubar o “líder” Kim Jong-un. (ANSA)

Isto É