Presente de Natal: amigos há 60 anos, homens descobrem que são irmãos

O Natal dos havaianos Alan Robinson e Walter Macfarlane ficou marcado por uma coincidência. Amigos há 60 anos, eles usaram um site especializado em heranças para descobrir um pouco mais sobre a origem de suas famílias, até então desconhecida. Após cruzarem as informações genéticas, eles descobriram que, na verdade, são irmãos.



Walter Macfarlane (à esquerda) e Alan Robinson (à direita): o destino insistiu em unir os dois irmãos. Foto: Reprodução/KHONTV

Robinson e Macfarlane se conheceram na escola primária e jogaram futebol juntos, em Honolulu, capital do estado do Havaí. Desde então, eles se tornaram amigos inseparáveis com uma singularidade: ambos sabiam muito pouco sobre seus pais.

Macfarlane não conheceu seu pai biológico, enquanto Robinson foi adotado. Nenhum deles tinha qualquer sobrinho, antes da descoberta, o que dificultava as buscas.

Diante de tal cenário, eles arriscaram pesquisas nas redes sociais, mas não tiveram sucesso. Dessa maneira, recorreram ao site ancestry.com, que usa a identidade genética para conectar parentes distantes.

O resultado mostrou uma ligação entre o perfil de Macfarlane e o usuário 'Robi737'. Por acaso, 'Robi737' pertencia a Alan Robinson, que voou 737 vezes pela companhia aérea Aloha Airlines.

"Entramos em choque (com a coincidência)", afirmou Walter Macfarlane à televisão local, KHON. Alan Robinson, por sua vez, também não escondeu a surpresa. "Foi absolutamente um choque", disse.

O novo elo entre eles foi apresentado aos familiares e colegas no último dia 23, pouco antes do Natal. "Foi o melhor presente de Natal que eu poderia ter ganho", confessou Robinson.

Correio Braziliense