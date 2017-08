Pinturas do Museu do Louvre são danificadas após tempestade

Várias pinturas expostas no Museu do Louvre foram danificadas durante a violenta tempestade que atingiu a capital francesa no último sábado, segundo um comunicado da instituição cultural nacional.

"Na sala das Sete Chaminés foram observadas manchas de água no verniz de duas das 'Quatro Estações' de Nicolas Poussin ('A Primavera' e 'O Outono') e em uma obra de Jean-François de Troy, 'Le Triomphe de Mardochée'", indica o comunicado publicado na noite de quinta-feira (13).



'Le Triomphe de Mardochée', quadro de Jean-François de Troy, exposto no Museu do Louvre. (Foto: Divulgação/Museu do Louvre)



Estes quadros foram imediatamente retirados "por precaução", e a direção espera agora o relatório dos restauradores sobre o estado das obras.

Outros três quadros, de Georges de La Tour e Eustache Le Sueur, foram retirados devido às manchas de umidade que foram encontradas nas paredes onde estavam expostos, nas salas de pintura francesa do século XVII.

Os vazamentos de água provocaram o fechamento de alguns espaços do museu e a retirada preventiva de obras dos departamentos de pintura e de antiguidades egípcias.

G1