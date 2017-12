Papa conversa com presidente do Equador sobre Amazônia e corrupção

O papa Francisco recebeu neste sábado (16) pela primeira vez no Vaticano o presidente do Equador, Lenín Moreno, em uma audiência em que falaram sobre a defesa da Amazônia e a corrupção.

"Foram abordados alguns temas de interesse comum como o respeito pelos povos indígenas e sua cultura, assim como a proteção do meio ambiente", afirmou a Santa Sé em comunicado.

O meio ambiente é um tema sensível para o Papa, que convocou para outubro de 2019 um sínodo especial dedicado à Amazônia.

Ao término do encontro, o papa presenteou Moreno com sua encíclica "Laudato Si", de 2015, um documento-chave de seu pontificado.

"Isto é sobre o cuidado do ambiente. Sobre o que falamos sobre o Amazonas", afirmou sua santidade aos jornalistas presentes.

A primeira viagem de Moreno à Europa coincide com o anúncio da Justiça equatoriana sobre a condenação em primeira instância a seis anos de prisão do vice-presidente Jorge Glas, por ter recebido US$ 13,5 milhões em propinas da empreiteira brasileira Odebrecht.

O escândalo envolvendo a Odebrecht sacudiu os círculos do poder e a política de quase todos os países da região incluindo o Peru e o Brasil.

