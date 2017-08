Oito pessoas mortas são encontradas dentro de caminhão no Texas

Oito pessoas foram encontradas mortas dentro de um caminhão estacionado em um centro comercial em San Antonio, no Texas (EUA), informou a polícia local neste domingo (23). O fato é tratado pelas autoridades como um caso de tráfico de pessoas. A agência France Press fala em outros 28 feridos, possivelmente imigrantes.

Todas as vítimas eram jovens e adultos entre 20 e 30 anos, disse o chefe da polícia de San Antonio, William McManus, em entrevista coletiva. Vinte dos feridos estão em estado grave e foram levados a sete hospitais da região.

O motorista do caminhão foi detido, segundo o delegado. O veículo foi encontrado graças a um funcionário do Walmart, que resolveu ligar para a polícia quando uma pessoa que estava em um caminhão de carga estacionado em frente à loja se aproximou para pedir-lhe água.

"O funcionário voltou com a água, chamou a polícia e, quando chegamos, encontramos oito pessoas mortas na parte traseira do veículo", contou McManus, que classificou o caso como uma "tragédia terrível".

O chefe de bombeiros de San Antonio, Charles Hood, disse na mesma coletiva de imprensa que o ar condicionado do veículo não funcionava e não havia água. "Estavam muito quentes ao tato", disse Hood sobre as vítimas, sem detalhar por quanto tempo o caminhão ficou estacionado em San Antonio.

Segundo McManus, as câmeras de seguranças mostram que vários veículos ajudaram socorrer as pessoas que estavam dentro do caminhão sem ar condicionado. "Estamos investigando se trata-se de um delito de tráfico de pessoas", acrescentou a polícia, que notificou o caso aos serviços de imigração.

Situação frequente

San Antonio fica a poucas horas de carro da fronteira com o México. O clima na região está seco e bem quente. Este não foi, segundo a polícia, um caso isolado: "Isso ocorre com frequência durante a noite", disse McManus.

Migrantes, principalmente provenientes do México e da América Central, cruzam clandestinamente a fronteira americana todos os dias. No trajeto, são levados por traficantes de pessoas conhecidos como 'coiotes', que não raramente abondanam os migrantes que transportam para tentar escapar das autoridades.

Muitos migrantes têm sido encontrados abandonados e mortos no norte do México em caminhões abandonados.

