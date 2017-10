Moscou diz que EUA invadiram residências de consulado russo

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta terça-feira (3) que autoridades americanas invadiram residências do Consulado da Rússia em San Francisco.

Moscou ameaçou retaliações à "invasão" que caracterizou como hostil e ilegal.

No fim de agosto, o Departamento de Estado americano requisitou à Rússia que fechasse o consulado de San Francisco até o dia 2 de setembro. Washington disse à época que a decisão foi tomada "no espírito de paridade" com as medidas de redução da equipe diplomática americana na Rússia impostas pelo Kremlin.

Funcionários russos deixaram o complexo onde funcionava o consulado em cumprimento à ordem americana, mas deixaram as áreas que eram usadas como residência trancadas.

Após a saída da missão diplomática russa, autoridades americanas ocuparam os setores administrativos do complexo, mas, segundo Moscou, entraram na área residencial na segunda-feira (2).



Rússia e Estados Unidos estão tendo impasses em sua relação diplomática (Foto Kremlin)

"Reservamo-nos o direito de responder. O princípio de reciprocidade sempre foi e continua sendo o pilar da diplomacia" disse a chancelaria em um comunicado.

Filmagens veiculadas na televisão estatal russa mostram o que seriam autoridades americanas rompendo cadeados em partes isoladas do complexo e entrando nas residências.

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia afirmou que os "invasores" tomaram todas as instalações onde funcionava o consulado, incluindo a residência do cônsul-geral.

"Assim sendo, entendemos que os americanos, ao invadir nossos edifícios diplomáticos, concordaram de fato que suas missões na Rússia podem ser tratadas de forma semelhante", declarou a chancelaria.

A acusação russa ocorre um dia após o jornal americano "The Washington Post" divulgar que um advogado de Trump foi convidado para encontros na Rússia já numa fase avançada de campanha presidencial.

Nos últimos meses, Rússia e Estados Unidos têm trocado medidas retaliatórias de redução de pessoal diplomático.

