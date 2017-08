Maduro proíbe manifestações que possam atrapalhar Constituinte

O governo da Venezuela anunciou nesta quinta-feira (27) que estão proibidas, a partir de amanhã, todas as manifestações públicas que possam atrapalhar a realização da eleição dos representantes da Assembleia Nacional Constituinte no domingo. Em resposta, a oposição anunciou que estenderá a toda a Venezuela o seu protesto convocado para sexta-feira em Caracas.

"Estão proibidas em todo o território nacional as reuniões e manifestações públicas, concentrações de pessoas e qualquer ato similar que possam perturbar ou afetar o normal desenvolvimento do processo eleitoral", disse o ministro do Interior, Néstor Reverol, em um discurso transmitido em rede nacional de televisão.

"Quem organize, apoie ou instigue a realização de atividades dirigidas a perturbar a organização e o funcionamento do serviço eleitoral ou da vida social do país será punido com prisão de cinco a dez anos", completou o ministro.

A Mesa da Unidade Democrática (MUD), principal aliança de oposição ao governo, anunciou em seguida que a manifestação que estava prevista para ocorrer nesta sexta em Caracas será estendida a todo o país.



"O regime anunciou que não pode se manifestar. Responderemos com (a) TOMADA DA VENEZUELA amanhã", anunciou a opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD), em sua conta do Twitter.

Em outra mensagem, a coalizão opositora afirmou que "as ruas da Venezuela são do povo, não da ditadura", e afirmou que a manifestação é um direito consagrado na Constituição.

O deputado José Antonio Mendoza disse que a decisão da MUD de ampliar o protesto faz parte da convocação feita pela oposição para que a população não reconheça o governo de Maduro e lance mão da desobediência civil.

Eleição da Assembleia

A eleição da Assembleia Constituinte está marcada para o próximo domingo. A manifestação de sexta é um ultimato para que Maduro suspenda a eleição. O oposição considera que a eleição de o processo é "fraudulento" e tem como único objetivo perpetuar Maduro no poder. Já o presidente defende uma nova Constituição como forma de trazer paz para o país.

Diante de uma multidão de apoiadores, Maduro reiterou nesta quinta que "chovendo, trovejando ou relampejando, a Constituinte acontecerá", apesar das pressões internas e externas.

As Forças Armadas da Venezuela tomarão o controle de vários órgãos estatais e municipais da Polícia amanhã. Os militares ficarão nesses locais até o processo eleitoral de domingo

Greve

Desde abril, quando começou a última onda de protestos opositores, 107 pessoas morreram em manifestações e confrontos.

Esta quinta-feira foi o segundo dia de uma greve de 48 horas, depois de no primeiro dia morrerem tês pessoas. Nesta quinta, um homem identificado comocomo Leonardo González, de 49 anos, morreu "durante uma manifestação" na localidade de Naguanagua, no estado Carabobo, norte da Venezuela, em circunstâncias que estão sendo investigadas.

G1