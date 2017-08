Justin Bieber atropela fotógrafo ao deixar igreja em Beverly Hills

A semana não parece estar muito boa para Justin Bieber. Depois de anunciar que não continuaria com sua turnê mundial, o cantor se envolveu em um acidente de carro. Segundo informações da revista "People", Bieber atropelou um fotógrafo ao deixar uma igreja em Beverly Hills.

Um policial afirmou à revista People que o acidente aconteceu às 9h24 do lado de fora do Saban Theater, onde acontecia um culto do The City Church. A vítima sofreu lesões nos membros inferiores e não corre risco de morte, segundo informações da polícia. O fotógrafo foi levado ao hospital Cedars-Sinai.

De acordo com uma fonte da revista que estava no local, Bieber estava tentando deixar a igreja, mas muitos fotógrafos estavam na saída da garagem. “Ele tentou escapar dos paparazzi, mas assim que ele se aproximou do grupo, ele bateu acidentalmente em um fotógrafo que estava no caminho”, informou a fonte.

Em um vídeo publicado por um internauta no Youtube, é possível ver o momento do acidente e o cantor conversando com o fotógrafo em seguida, enquanto este aguardava atendimento médico.

Justin Bieber conversa com policiais após acidente (Foto: ASSOCIATED PRESSAP)



